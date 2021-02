Passou o trator! Remo goleia o Manaus e está na final da Copa Verde; assista

O Remo volta a disputar uma final da Copa Verde após cinco anos. A classificação veio com a goleada de 6 a 2 do Remo em cima do Manaus, na tarde desta quinta-feira (18), no Mangueirão, no jogo de volta na semifinal. Como a primeira partida foi 1 a 1, só a vitória interessava aos times. E foi isso que o Remo fez, conseguindo aproveitar as falhas do Manaus para buscar a classificação para mais uma final.

Acompanhe o lance a lance

Os gols do Leão foram marcados por Hélio (2x), Lucas e Wallace, no primeiro tempo, e Tiago Miranda e Lailson, no segundo tempo. O Gavião diminuiu no segundo tempo com gols de Luis Fernando e Diego Rosa.

O Remo vai enfrentar o Brasiliense-DF. Pela tabela da CBF, a primeira partida está marcada para domingo (21), na Boca do Jacaré, em Brasília (DF). O jogo da volta, que vai decidir o título da Copa Verde, será na quarta-feira (24), no Mangueirão, em Belém (PA). Mas a entidade ainda vai confirmar a data, o horário e o local dos jogos. A única confirmação é de que as partidas terão o VAR (árbitro de vídeo).

Primeiro tempo

A partida começou bem agitada no Mangueirão. O Remo foi o primeiro a ir para o ataque e quase abriu o placar aos dois minutos, quando Wellington Silva arriscou de fora da área. O goleiro Rafael espalmou e zaga do Gavião afastou a tentativa de rebote.

Depois, o Manaus melhorou e ficou rondando a área do Remo. O Gavião aproveitava erros azulino e conseguia contra-atacar. Mas o Remo se acertou e vieram os quatro gols.

Primeiro gol

O time azulino conseguiu abrir o placar no Mangueirão aos 15 minutos. O atacante Augusto fez grande jogada individual pela esquerda. Ele saiu em velocidade e cruzou rasteiro na área. Hélio Borges apareceu livre e bateu de primeira para o gol.

Mais uma vez...

Um minuto depois, em jogada muito parecida, Hélio marcou novamente. Dessa vez, foi Lucas Siqueira que recebeu na área pela esquerda, cruzou rasteiro e Hélio só empurrou para dentro do gol.

Abriu a porteira

O terceiro gol veio aos 18 minutos, quando Gedoz cobrou escanteio curto para Marlon. Ele cruzou na área e Lucas Siqueira cabeceou para o gol.

E virou passeio...

O Remo continuava aproveitando os deslizes da zaga do Gavião. Wellington Silva mandou para Lucas Siqueira na área. O goleiro do Gavião saía para fazer a defesa, quando Lucas rolou para Wallace, que ainda driblou o zagueiro e mandou para dentro do gol.

Gavião pressiona

O Manaus ainda tentou diminuir a vantagem no Leão no primeiro tempo. Foram duas oportunidades, uma com Edvan, que a bola passou raspando no travessão, e outra com Gabriel Davis, que bateu colocado da entrada da área, mas Vinícius fez boa defesa.

Manaus diminui no segundo tempo

O Manaus se acertou no intervalo e conseguiu ser melhor que o Remo no segundo tempo.

Aos 10 minutos, o Manaus balançou as redes. Após cruzamento para área, Luis Fernando cabeceou com força para o gol e diminuiu a vantagem do Leão.

Depois, aos 17 minutos, Diego Rosa foi derrubado na área por Fredson. O árbitro marcou pênalti. O próprio atacante foi para cobrança fez o segundo do Gavião.

Remo melhora e amplia no Mangueirão

Após os dois gols, Bonamigo fez alterações que ajudaram o time a melhorar e evitar o avanço do Manaus. O quinto gol saiu dos pés de Tiago Miranda, que pegou a sobra e fez o quinto do Remo.

Depois, Lailson recebeu embaixo da trave e só fez empurrar para marcar o sexto do Leão e concretizar a classificação para a final da Copa Verde.

Ficha Técnica

Remo x Manaus

Semifinal da Copa Verde – jogo de volta

Remo: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Rafael Jansen e Marlon; Pingo (Warley), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Hélio (Dioguinho), Wallace e Augusto (Lailson)

Técnico: Paulo Bonamigo

Manaus: Rafael; Edvan, Luis Fernando, Ramon e Tiago Costa; Márcio Passos (Philip), Vinícius Barba, Gabriel Davis e Erivelton (Gilson); Douglas Lima e Diego Rosa

Técnico: Luizinho Vieira

Gol: Hélio Borges (15’/1ºT; 16’/1ºT), Lucas Siqueira (18’/1ºT), Wallace (23’/1ºT), Tiago Miranda (37’/2ºT) e Lailson (43’/2ºT); Luis Fernando (10’/2ºT), Diego Rosa (17’/2ºT)

Cartão Amarelo: Felipe Gedoz, Lailson; Thiago Costa, Douglas Lima

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Árbitro: Andre Rodrigo Rocha (TO)

Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Fábio Pereira (TO)

Quarto árbitro: Wasley do Couto Leao (PA)