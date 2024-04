Remo precisa vencer Paysandu por 3 gols de diferença; relembre a última vez em que isso ocorreu

Mais uma vez o Remo não conseguiu passar pelo Paysandu na semifinal da Copa Verde e foi eliminado. Agora o Leão “troca o chip” e só pensa na grande final do Campeonato Paraense, que ocorre no próximo domingo (14/04), às 17h, no Mangueirão. A tarefa do Remo não é tão fácil, já que o clube azulino precisa vencer por três gols de diferença o Paysandu, seu maior rival, para conquistar o título do Parazão de forma direta, sem precisar de pênaltis. O Núcleo de Esportes de O Liberal fez um levantamento da última vez em que o Leão venceu o Paysandu por três gols de diferença.

O Remo busca o seu 48º título estadual e para que isso aconteça, precisa tirar a vantagem do Paysandu, conquistada na primeira partida da decisão, quando venceu por 2 a 0. O Leão será campeão de forma direta, caso derrote o seu maior rival por uma diferença de três gols e a última vez em que isso ocorreu o clube azulino comemorou um título.

VEJA MAIS

A última vez em que o Remo derrotou seu rival por três gols de vantagem foi no dia 3 de abril de 2022, no primeiro jogo da final do Parazão. A partida ocorreu no Baenão e o Leão derrotou o Paysandu por 3 a 0, com gols de Brenner (duas vezes) e Anderson Uchôa. Essa vantagem conquistada no jogo de ida, foi fundamental para a conquista do Parazão daquele ano, já que o Remo perdeu o jogo de volta por 3 a 1, mas na soma dos dois jogos, o clube azulino ficou na frente.

Brenner foi decisivo contra o Paysandu marcando dois gols na final do Parazão 2023 (Filipe Bispo / Arquivo O Liberal)

Mas o Leão também pode vencer o Parazão por outro caminho. O Remo pode derrotar o Paysandu por dois gols de diferença e levar a disputa para os pênaltis. A última vez em que o Leão derrotou o seu rival por dois gols de diferença ocorreu no 4 de dezembro de 2021, jogo de volta da semifinal da Copa Verde, no Baenão, com dois gols de Neto Pessoa.

Re-Pa valendo título

Paysandu e Remo duelam neste domingo (14/04), às 17h, no Mangueirão e a partida vale o título do Parazão. O clássico será transmitido pelo Portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal +.