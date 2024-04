Morínigo explica situação de Pedro Vitor e fala sobre retorno de jogadores para o Re-Pa do Parazão

O Remo tem uma dura missão no próximo domingo (14), na decisão do Campeonato Paraense. A equipe azulina perdeu o primeiro duelo contra o Paysandu e precisa, no mínimo, de dois gols para forçar a disputa de pênaltis. Além disso, o Leão Azul foi eliminado na última quarta-feira (10), pelo Papão, na Copa Verde. Por conta disso, o técnico Gustavo Morínigo vai precisa de todos os reforços possíveis para o duelo e afirmou que jogadores que ficaram de fora do clássico por conta de lesões devem voltar para o Re-Pa do Parazão

"[Para o jogo de domingo] Vão se somar outros jogadores que estão fora hoje, por lesão, que estão retornando também para qualificar melhor o nosso plantel", declarou o treinador em coletiva de imprensa. Apesar das derrotas seguidas, o técnico acredita em uma evolução do clube.

"Há evolução. Com exceção do jogo anterior [de domingo passado], que pegamos dois gols, estamos bastante seguros na defesa e estavam ingressando jogadores que praticamente não estavam jogando. Então há evolução e sobretudo compromisso por todas as coisas. Para mim, as coisas estão no caminho certo, não vai ser da noite para o dia, todo mundo sabe", completou Morínigo.

Pedro Vitor

Um dos jogadores que volta de lesão é o atacante Pedro Vitor. Na coletiva, Morínigo falou sobre a situação do jogador, que voltou a sentir dores durante a preparação. O treinador não garantiu a presença do atleta entre os relacionados, mas não descartou a possibilidade da escalação.

"Ele sentiu em um treinamento, está no departamento médico, hoje não trabalhou. Estamos segurando ele porque vem de uma lesão de muito tempo e é natural que isso também crie dúvidas na cabeça. Ele precisa estar bem, seguro. Está trabalhando muito. Todos gostamos dele, não só a torcida, mas não podemos pôr ele, assim como não pudemos pôr Ytalo, que estava com uma pequena sobrecarga. As decisões que tomamos sempre vão ser conceituadas acerca do plantel", explicou Gustavo.

Próximo jogo

O jogo de volta da final do Parazão será o quarto duelo seguido entre Remo e Paysandu em um intervalo de 12 dias. Em uma projeção para o último confronto dessa maratona, Morínigo destacou que a equipe não pode desperdiçar tantas chances, como ocorreu nos jogos anteriores.

"Não se pode desperdiçar chances, não podemos deixar uma bola perdida, não podemos deixar de fazer as funções que temos no jogo, atacar e defender. Temos que estar unidos, porque esse é o momento que mais temos que estar, que mais temos que trabalhar, acreditar e estar juntos para disputar uma final. Seguramente será o clássico do ano e queremos ganhar. Queremos ganhar. Independentemente do rival, sabemos que é importante ganhar deles, mas estamos prontos e preparados. E o time, no vestiário, apesar de estar muito sentido, eu vi forças e muito foco no que vão fazer domingo", apontou.

Torcida

Ainda na coletiva, Gustavo Morínigo falou sobre a importância dos torcedores nesse "momento difícil" e decisivo para o clube. Segundo ele, a força da equipe também está na torcida.

"Sabemos também que o nosso torcedor está unido, assim como nós. O nosso vestiário foi um momento difícil, agora é um momento difícil, mas nesse momento é quando precisamos dos valentes, temos que estar juntos. A nossa força também está nos nossos torcedores e, hoje, em vários momentos, foi fantástico. Empurrou o time, no começo do jogo foi incrível o que fizeram e queremos que sigam acreditando. Sei que é difícil, porque é um clássico, mas acreditem que vamos longe", concluiu o treinador.