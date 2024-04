Jaderson no Paysandu? Destaque do Remo vira alvo de especulação, mas não fará 'travessia'; entenda

O meio-campista Jaderson não está de saída do Remo . Pelo menos não neste momento. Após o Paysandu eliminar a equipe azulina na semifinal da Copa Verde , especulações de uma possível "travessia" do jogador começaram a inundar as redes sociais baseada no fato dele não possuir, em sua conta no Instagram, fotos com a camisa do Remo. Mas uma fonte ligada ao clube e consultada pela reportagem garantiu que Jaderson está feliz no Leão e não pensa em deixar o Baenão.

Na realidade, o atleta não possui fotos com a camisa azulina em suas redes sociais porque não atualiza sua conta há um ano. A última postagem feita em seu feed data de 13 de abril de 2023 e é de quando ele atuava pelo Tombense, na Série B do Brasileiro. As demais fotos do jogador são com a camisa do Athletico Paranaense, clube com o qual mantém vínculo definitivo. O meia está emprestado ao Leão Azul até o final da temporada.

Estilo e números

Jaderson Flores foi contratado pelo Remo no início da temporada como um jogador de ataque pelos lados do campo. Porém, ainda sob o comando de Ricardo Catalá foi recuado ao meio-campo e, com o técnico Gustavo Morínigo passou a fazer funções de volante. Desde que passou a jogar na faixa central do campo, Jaderson se tornou um dos principais jogadores do Leão na temporada, demonstrando muita intensidade e ajudando a conduzir o ritmo do jogo.

Em 2024, o meia já teve duas lesões musculares, ambas na coxa. Ainda assim, participou de 16 dos 19 jogos do clube na temporada e marcou dois gols.