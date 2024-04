Parazão: Re-Pa terá a presença do influencer de futebol Carter Batista, do 'Esse Dia Foi Louco'

O clássico entre Paysandu e Remo, no próximo domingo (14/04), às 17h, no Mangueirão, decidirá quem será o campeão paraense de 2024. A partida vale taça, Paysandu possui a vantagem de perder até por um gol de diferença e o Colosso do Bengui receberá o influencer de futebol Carter Batista, do perfil “Esse Dia Foi Louco” (EDFL).

A informação foi dada pelo próprio influencer na rede social “X”, antigo Twitter. Carter fez uma publicação falando da classificação do Paysandu em cima do Remo, na semifinal da Copa Verde. O advogado falou que estará em Belém, no Mangueirão, para acompanhar a grande final do Parazão, que pode dar ao Paysandu o seu 50º título estadual ou ao Remo sua 48ª conquista.

Carter já esteve em Belém em 2018 (Reprodução / X @essediafoilouco)

“O Paysandu eliminou o Remo nos pênaltis e se classificou para a final da Copa Verde. Domingo teremos o 4º Re-Pa dessa série histórica e eu estarei no Mangueirão”, escreveu.

Carter já esteve no Mangueirão na temporada de 2018, também em um jogo do Campeonato Paraense. Foi no dia 28 de janeiro e o Remo venceu por 2 a 1, com gols de Isac e Elielton. O influencer visitou o Estádio da Curuzu, ganhou camisa do Paysandu, além de ter ido até a Sede Náutica do Remo e recebeu camisa do Leão, além de um livro do Alcino, o "Negão Motora", que conta a história do maior ídolo do clube.