Copa do Brasil: Águia de Marabá deve enfrentar time misto do São Paulo

O Águia de Marabá se prepara para enfrentar o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (02/05), no Estádio do Mangueirão, em Belém. No entanto, o Tricolor Paulista não deve estar com a equipe titular completa em campo, e alguns reservas devem entrar em ação.

Em entrevista coletiva após o clássico contra o Palmeiras, na última segunda-feira (29/04), pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Luis Zubeldía declarou que deve fazer alterações para a estreia do time em busca do bicampeonato na Copa do Brasil.

“Temos que trabalhar amanhã (terça-feira) e vou definir o time. Mas é provável que tenha rotação, tenho que descansar alguns jogadores que vêm com desgaste importante de viagem e jogos. É momento de rodar a equipe para poder jogar quinta em boa condição, domingo também em boa condição e depois no jogo da Libertadores em boas condições”, explicou.

A equipe paulista chega em Belém na próxima quarta-feira (1º/05), e viaja logo depois do jogo para Salvador (BA) para o duelo contra o Vitória, no Barradão. Na próxima semana, a ida é para o Chile, onde o Tricolor encara o Cobresal, em Calama. Ao todo, o elenco fará três viagens consecutivas, o que pode provocar o desgaste do time.

Zubeldía também se preocupa com as lesões de alguns jogadores, como Pablo Maia, que se lesionou após o último treino antes do jogo contra o Palmeiras. No clássico, que terminou em um empate zerado, Welington deixou o campo com dores no tornozelo. Portanto, é esperado que reservas com pouco tempo em campo atuem no Mangueirão diante do Azulão de Marabá.

Nestor, um dos recuperados recentemente, é um dos que podem atuar em Belém. “Sei que Nestor, por exemplo, é muito importante para a equipe, sei que a qualquer momento vou usá-lo e darei minutos para que ele jogue depois da operação do joelho. Foram só dois jogos, temos que esperar mais alguns para que todos tenham mais minutos e tenhamos boas surpresas”, declarou o técnico.