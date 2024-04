Águia de Marabá já vendeu 15 mil ingressos e terá público recorde em jogo contra o São Paulo

Faltam três dias para o Águia de Marabá enfrentar o São Paulo pela terceira fase da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (2), a partir das 19h30, no Estádio do Mangueirão. Para o desafio, o Azulão de Marabá espera ter a casa cheia e já vendeu mais de 15 mil ingressos, batendo recordes de público.

O número já é superior ao recorde histórico de público do Águia: a partida contra o Fluminense, em 2009, também pela Copa do Brasil, quando pouco mais de 12 mil pessoas estiveram presentes no Mangueirão.

A expectativa é que o número ainda aumente até o dia da partida, e a diretoria do Azulão estima que possa ter a maior renda da história diante do Tricolor Paulista.

Os ingressos para o jogo estão sendo vendidos a R$ 70 a inteira e R$35 a meia, para a arquibancada, e R$140 a inteira e R$70 a meia, para o setor das cadeiras. No site Ingressos de Vantagens, que realiza a venda dos bilhetes, a maioria dos setores já estão esgotados.

O Águia de Marabá está pela segunda vez na terceira fase da Copa do Brasil, desta vez diante do atual campeão da competição, o São Paulo. Os times se encaram em duelos de ida e volta, no formato mata-mata, e caso o Águia avance para a próxima fase garante uma cota de R$ 3,465 milhões.