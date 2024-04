Com direito a meia-entrada, Águia de Marabá inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo

O Águia de Marabá tem um confronto importante na próxima quinta-feira (2). O time joga contra o São Paulo no Mangueirão, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Assim, nesta quarta-feira (24), a partir do 12h, o Azulão inicia a venda de ingressos para o duelo que vale uma vaga na próxima etapa do torneio.

De acordo com o clube, para as arquibancadas, o ingresso custa R$ 70. Já a cadeira está sendo vendida por R$ 140. O jogo ocorre no Mangueirão, a partir das 19h30.

VEJA MAIS

Os torcedores do Azulão podem comprar os ingressos por meio do site ingressodevantagem ou nos pontos de vendas presenciais em Marabá, a partir desta quinta-feira (25), e em Belém, a partir da próxima sexta-feira (26).

Estudantes possuem direito à meia-entrada, mediante a apresentação da carteira ou comprovante de escolaridade. Já idosos, Pessoas com Deficiência (PCDs) e crianças de até 11 anos têm acesso à gratuidade.

Para isso, é necessário apresentar carteira de identidade e laudo médico, para PCDs. Crianças de até 11 anos precisam ser acompanhadas pelos pais ou responsável no dia da partida. Os detalhes sobre o local e horário das retiradas ainda serão detalhados pelo clube.

Campanha

Está é a segunda vez que o Águia chega a terceira fase da Copa do Brasil. Na última edição do torneio, o time paraense já havia atingido o feito, mas caiu diante do Fortaleza. O duelo contra o São Paulo é inédito e o Azulão tenta fazer história diante de um dos clube mais tradicionais do país.

Pontos de vendas

Venda online: https://ingressodevantagens.com.br/ticket/buy/27cc97f0-022b-11ef-a157-b5642ef8c1df

Presenciais

Águia Store - Subsolo do Líder Marabá

Supermercados Líder da Augusto Montenegro; Líder Doca e Castanheira - Belém

Terça-feira (30) será a retirada de gratuidades para idosos e PCD’s, em Belém.