Ronaldo encerra gestão à frente do Cruzeiro e diz ser 'grato pela confiança de cada um'

A passagem de Ronaldo Fenômeno como gestor do Cruzeiro está oficialmente encerrada. O ex-jogador e empresário se despediu do cargo de dono do clube mineiro nesta terça-feira (30/4). Após dois anos, Pedro Lourenço assume como o novo proprietário da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) da Raposa.

Ronaldo expressou sua gratidão pela confiança depositada nele durante o período em que ficou à frente do clube, destacando que chegou o momento de passar o bastão, "mas não para qualquer pessoa, não por qualquer dinheiro e tampouco por qualquer razão". "Sou muito grato pela confiança de cada um", afirmou Ronaldo.

Em uma publicação nas redes sociais, Ronaldo ressaltou que sua decisão de passar o controle do clube foi tomada com atenção ao futuro da equipe, ouvindo a opinião dos envolvidos e tendo certeza de que seu sucessor é o mais adequado e apaixonado para liderar novos capítulos de prosperidade na história do Cruzeiro.

Ele afirmou que continuará como membro do Conselho de Administração, demonstrando sua crença no futuro do clube sob a nova gestão. Ronaldo assumiu o controle da SAF do Cruzeiro em 2022, quando o clube ainda estava na série B do Brasileirão. Durante sua gestão, o clube retornou à série A e competiu na Copa Sul-Americana.

"Assumi um compromisso com vocês e, mesmo diante de novos desafios pessoais e profissionais, permaneci fiel ao que me propus alcançar aqui. Somente após cumprir minha missão é que tomei essa decisão difícil, mas necessária, especialmente considerando o impacto que ela terá na vida de milhões de pessoas", afirmou Ronaldo.