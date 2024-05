Vini Jr. marca dois gols no empate do Real Madrid e se compara a Ronaldo Fenômeno: 'um vencedor’

Vinícius Júnior continua ganhando destaque nos campos europeus. Nesta terça-feira (30), o jogador do Real Madrid assegurou um empate contra o Bayern de Munique, na semifinal da Champions League, ao marcar dois gols, registrando novos feitos para o clube espanhol.

Após seis temporadas, Vini Jr. alcançou seu 20º gol na Liga dos Campeões e o 80º pelo clube, tornando-se o segundo maior artilheiro brasileiro, ainda atrás de Ronaldo Fenômeno, com uma diferença de 24 gols. Em entrevista à TNT Sports, o atacante celebrou suas conquistas e fez comparações com o ex-jogador.

"É uma honra, pois de onde eu vim é extremamente difícil chegar até aqui. Por isso, sempre digo que já me considero um vencedor por estar neste ambiente, jogando com os melhores do mundo e cercado de pessoas boas", afirmou.

"E estou muito contente por marcar gols com a camisa do Real Madrid, jogar partidas e alcançar objetivos, especialmente os de Ronaldo, que é um ídolo para mim. Antes eu só o via na televisão, e agora ele me dá muitos conselhos. Isso me deixa muito feliz, pois ele é um verdadeiro fenômeno. Portanto, se estou me aproximando dele, estou evoluindo e caminhando para construir uma grande história neste clube", acrescentou.

O confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique pela volta da semifinal está marcado para a próxima quarta-feira (8), no Santiago Bernabéu. Com o resultado do empate, ambas as equipes precisam apenas de uma vitória para avançar à final.

"Estou muito feliz por continuar progredindo e marcando gols importantes com esta camisa, que é a maior do mundo. Preciso continuar trabalhando passo a passo, pois estou apenas no início. Quero marcar muitos mais gols por este clube. Com o Real Madrid, tudo é possível, e vamos ao Bernabéu, sabendo que os 90 minutos lá são muito longos", concluiu.