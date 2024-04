Vinícius Júnior compõe seleção do ano de 2023 e recebe prêmio FIFPro

O atacante Vinicius Junior recebeu de representantes da Fifa o troféu de integrante da seleção do ano de 2023, durante dia de treino do Real Madrid no Centro de Treinamento de Valdebebas. O jogador brasileiro não pôde participar da cerimônia do The Best em janeiro, em Londres.

Ele foi o único brasileiro selecionado para a seleção do ano passado, em votação realizada pela Fifa em parceria com o Sindicato Mundial de Jogadores de Futebol (FIFPro).

Vale lembrar que a seleção brasileira ganhou o prêmio Fifa Fair Play em 2023 em reconhecimento pela luta contra o racismo, pela ação feita em amistoso contra Guiné. Vinicius Junior é o principal protagonista desse movimento.

Quem entregou o prêmio para Vini Jr. foram o secretário-geral interino da Fifa, Mattias Grafström, e o chefe do departamento de Desenvolvimento do Futebol, o ex-técnico Arsène Wenger.

Os outros dois jogadores do Real Madrid que fizeram parte da seleção do ano da FIFPro em 2023, o goleiro Courtois e o meia Bellingham, também receberam os seus respectivos troféus.