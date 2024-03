Brasileira filma criança espanhola chamando Vinícius Júnior de macaco

O atacante brasileiro Vinícius Júnior foi o grande destaque dentro de campo, marcando dois gols no empate entre Valencia e Real Madrid no último sábado (2). Contudo, fora das quatro linhas, a partida ficou marcada por mais um lamentável episódio de racismo. Uma torcedora brasileira, identificada como Anna Anjos, registrou o momento em que uma criança na arquibancada do estádio Mestalla chamou o camisa 7 do Real de "mono", equivalente a "macaco" em espanhol.

Nas imagens, adultos que acompanhavam a criança tentaram impedir a gravação de Anna Anjos.

“Desde o início do jogo eu vi pessoas ofendendo o Vini, chamando de macaco. Em um momento do jogo vi um coro de toda a parte de trás do gol chamando ele de macaco. Mas o que mais me incomodou foi uma criança ao meu lado chamando ele de macaco o jogo todo. Eu disse que não era correto, mas é tão normal para eles que a mãe disse que não era ofensa, estava apenas o chamando de um animal”, relatou Anna à ESPN.

Este triste episódio ocorre nove meses após o jogador ter sido vítima de racismo por torcedores no mesmo estádio. Após marcar o primeiro gol do Real Madrid no sábado, Vinícius Júnior protestou durante a comemoração, erguendo o braço com o punho cerrado em um gesto de resistência antirracista.