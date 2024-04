Ronaldo fecha acordo com empresário e vende SAF do Cruzeiro: 'Dever cumprido'

O Cruzeiro é a primeira SAF (Sociedade Anônima de Futebol) revendida no Brasil. Na tarde da última segunda-feira (29), o ex-jogador de futebol e então dono do clube Ronaldo Fenômeno assinou os papéis de venda das ações para o empresário Pedro Lourenço, dono de uma rede de supermercados de grande porte em Minas Gerais.

A reunião ocorreu na Toca da Raposa, centro de treinamento da equipe. Esta é a primeira revenda de uma SAF no futebol brasileiro. Em coletiva de imprensa, Ronaldo Fenômeno e o CEO do clube Gabriel Lima formalizaram a revenda.

Ronaldo havia comprado 90% do Cruzeiro em dezembro de 2021 por cerca R$ 400 milhões e assumiu as dívidas do clube. Na época, o clube estava na segunda divisão do futebol brasileiro. No ano seguinte, a equipe mineira retornou à Série A do Brasileirão. Na coletiva, o ex-jogador afirmou que o sentimento era de "dever cumprido" à frente da Raposa.

"Inevitável não lembrar dois anos e quatro meses atrás, quando eu irresponsavelmente assumi esse grande desafio que foi comprar a SAF do Cruzeiro. De lá para cá enfrentamos muitos desafios, a grande maioria vencemos, erramos, tropeçamos no meio do caminho, mas hoje posso dizer que entrego o Cruzeiro para as mãos do Pedrinho com a sensação de tranquilidade e de dever cumprido, uma vez que a situação do Cruzeiro era muito precária", declarou Ronaldo.

Apesar do acordo, ainda faltam alguns detalhes e trâmites legais para serem cumpridos, segundo Gabriel Lima.

"É uma alegria muito grande comunicar que chegamos a um acordo para uma aquisição de uma empresa ligada ao nome do Pedro da SAF do Cruzeiro. (...) Essa aquisição ainda está sujeita a condições precedentes. Tem que ser aprovada pelo CADE, pela associação, tem um rito formal para ser cumprido, mas as bases desse acordo estão desenhadas e vão ser cumpridas", detalhou o CEO.

Os dois não quiseram falar sobre o valor do acordo. Segundo Lima, "os contratos são protegidos por cláusulas de confidencialidade" e pediu para que isso fosse respeitado. No entanto, segundo o site Itatiaia, a venda pode ter chegado a R$ 600 milhões.

De acordo com as informações divulgadas, Pedro Lourenço assume os 90% que eram de Ronaldo. Os outros 10% seguem com a associação do clube. O empresário mineiro já havia adquirido 20% das ações no último ano. Agora, a nova administração também deve assumir as dívidas e outras pendências do time.