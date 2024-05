Em meio a denúncias de manipulação no futebol, John Textor repassa R$ 114 milhões ao Botafogo

John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, injetou um montante de R$ 113,9 milhões nos cofres do clube em 2024. Esse movimento faz parte do acordo de aquisição do Alvinegro pelo empresário norte-americano, acordado no início de 2022.

A informação foi divulgada pelo balanço financeiro do Botafogo, inicialmente compartilhado pelo "Lance!". O pagamento de Textor ao clube ocorreu no final de março.

O contrato de compra da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Botafogo estipula que Textor deve investir, no mínimo, R$ 350 milhões ao longo de quatro anos. Esse valor será dividido em quatro aportes.

Os recursos são utilizados pelo Alvinegro para fortalecer o fluxo de caixa, auxiliando em medidas emergenciais do dia a dia do clube.

É importante ressaltar que, segundo o contrato, esses valores são o mínimo que o empresário norte-americano deve depositar no clube anualmente. Na prática, considerando tanto os montantes absolutos de transferências quanto as obras internas, Textor já ultrapassou essas cifras.

Aportes de John Textor

2022 - R$ 100 milhões (Realizado)

2023 - R$ 102,2 milhões (Realizado)

2024 - R$ 113,9 milhões (Realizado)

2025 - R$ 50 milhões (A realizar)