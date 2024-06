Com vitória na estreia, Rodrigo Santana valoriza entrega dos jogadores do Remo: 'Foram no limite'

Em um jogo de “seis pontos” e contra um time que está na zona de rebaixamento, na estreia do técnico Rodrigo Santana, o Remo deu conta do recado, venceu o Sampaio Corrêa fora de casa por 2 a 1, afastou-se do Z4 e se aproximou do G8 da Série C em termos de pontuação. Agora o Leão tem sete pontos, ocupa a 12ª colocação e pode terminar a rodada a dois pontos da zona de classificação.

Na coletiva pós-jogo, o novo treinador azulino fez uma análise da primeira partida sob o seu comando e destacou a entrega do elenco. “Eu vejo que essa vitória suada, sofrida, ela é muito importante para resgatar a autoestima dos jogadores. Os primeiros quinze minutos foram impecáveis, muito bom. É sempre muito difícil jogar contra o Sampaio aqui e a equipe conseguiu suportar bem a pressão. Marcelo teve uma noite muito importante e feliz. O grupo mereceu, se doaram, foram no limite e esses três pontos é muito importante para nos dar confiança, retornar para Belém e ter o torcedor do nosso lado”, ressaltou.

Para Rodrigo, o começo da partida foi muito bom, mas a equipe não soube usufruir dos espaços cedidos pelo Sampaio no decorrer do jogo. “Iniciamos muito bem, com muita confiança para jogar, encontrando passes entrelinhas, chegando sempre na linha de fundo com uma clareza muito grande para cruzamento, criando chances de gols. Acredito que a gente deixou de pressionar mais a bola a partir do momento que a gente fez o gol, aí o Sampaio cresceu na partida, isso nos deu espaço, mas não soubemos aproveitar”, afirmou.

Pontuar fora de casa é sempre complicado, tratando-se de uma vitória e contra um adversário que é forte em casa, é de se valorizar, assim pensa o treinador remista. “Quem é da bola sabe o quanto é difícil jogar aqui contra o Sampaio, é uma equipe muito difícil de ser batida aqui dentro, devido a clima, atmosfera criada e construída por eles. O gramado estava encharcado demais e agora a tarde nem choveu tanto, mas estava pesado demais. A equipe está de parabéns. Eu saio daqui muito feliz e otimista”, enfatizou Rodrigo.

AGORA É EM CASA

Os dois próximos jogos do Remo serão em Belém. Primeiro contra o São Bernardo-SP no domingo (9), às 19h, no Baenão, pela 8ª rordada. Depois o Leão encara o Ypiranga-RS, pela 9ª rodada, com data, local e horário a serem definidos pela CBF.