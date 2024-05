VÍDEO: No Baenão, torcedores do Remo protestam e fixam cartazes a procura de Tonhão

A crise no Remo parece estar longe de acabar. O time anunciou, na noite da última quinta-feira (23), Rodrigo Santana, ex-Atlético-MG, como treinador da equipe que vai substituir o paraguaio Gustavo Morínigo. No entanto, a torcida não está satisfeita com atual gestão do clube e tem protestado.

Desda vez, torcedores fixaram cartazes no estádio do Baenão com a foto do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, a procura do dirigente.

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver que os cartazes fazem uma alusão aos de buscas por pessoas desaparecidas. O Remo vive uma temporada complicada. Após não conseguir nenhum dos objetivos da primeira parte do semestre, a esperança era na Série C do Campeonato Brasileiro.

No entanto, a equipe azulina vem amargando resultados e apresentações ruins, o que tem deixado a torcida impaciente. Até agora, o Leão Azul tem três derrotas, uma derrota e um empate na Série C. Atualmente, o time ocupa a 14º posição da tabela, com apenas 4 pontos.

Também na última quinta-=feira (23), o ídolo azulino Agnaldo de Jesus, o "Seu Boneco", entregou o cargo que tinha de coordenador de futebol, alegando não estar feliz no clube. O ex-jogador ainda disse que se indispôs com algumas pessoas dentro do time e que, no momento, não podia mudar muita coisa na equipe.

Na última segunda-feira (20), durante reunião da diretoria, um grupo de torcedores também protestaram na frente da sede do clube e cobraram uma resposta mais eficiente da diretoria.