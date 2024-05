Lateral do Clube do Remo, Vidal espera vitória fora de casa para aumentar confiança do time

Mesmo sem perder há dois jogos, o Clube do Remo não está tranquilo na 14ª posição da tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. O time busca, no próximo sábado (25/5), uma vitória em cima do Náutico-PE, pela 6ª rodada da competição, para ficar longe da zona de rebaixamento e chegar mais perto da classificação para a segunda fase da competição.

Para o lateral-direito Vidal, a possibilidade é existente com a confiança da equipe, mesmo com o Remo sem técnico definido até esta quinta-feira (23/5), após a demissão do paraguaio Gustavo Morínigo.

“Acho que temos que passar por cima de todas as situações de fora, entendendo que é um jogo difícil, a equipe do Náutico é uma equipe muito perigosa jogando em casa, também é uma equipe que tem o apoio da torcida, assim como nós temos também. É chegar lá e fazer um bom jogo, acho que independente da situação que está vivendo, a gente não vai desistir, mesmo passando um momento conturbado e delicado, a gente sabe o que a gente quer, o objetivo da temporada, a gente não vai parar enquanto a gente não conseguir isso”, afirmou o jogador.

O jogador, além de lamentar a situação do time, que tem desagradado à torcida e o próprio elenco, ainda criticou a falta de espaço que teve no elenco principal com o Morínigo, algo que para ele, deveria ter sido diferente.

“Somos um grupo que sente muita derrota, que fica chateado quando as coisas não acontecem. Eu falo por mim também, mesmo não tendo uma sequência de jogos que, a meu ver, deveria ter, respeitando, lógico, a escolha do treinador. Eu chego em casa não consigo dormir em relação a isso, não consigo pensar, não consigo assimilar essa questão, porque se a gente for ver um grupo, que a gente tem um grupo que não era para estar na situação, mas a gente tem que correr atrás, a gente perdeu muitos pontos dentro de casa, agora fora de casa a gente tem que fazer essa diferença para conseguir conquistar esses pontos que a gente perdeu aqui”, disse.

Para o jogador, o Náutico, mesmo também vivendo um mau momento após duas derrotas seguidas, deve ser perigoso por ter a torcida presente, que volta ao Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), após o clube cumprir uma punição imposta pelo STJD, mas não deve afetar o elenco azulino.

“A gente vê pela nossa torcida quando vem aqui no estádio aqui, eles vêm aqui e fazem uma festa, e ajuda muito porque nos motiva, nos empurra, nos dá uma força que vai além daquilo que nós podemos ter. A gente sabe que é um jogo difícil, que é decidido num detalhe. É uma equipe muito perigosa, que vem também fazendo um campeonato que também não é muito regular, perto daquilo que eles poderiam estar fazendo. Então, é chegar lá, esquecer a torcida, esquecer tudo que vem de fora, porque a gente sabe que a gente precisa somente do resultado. Eu acho que a torcida não vai influenciar em nada se a gente manter o nosso nível de concentração lá em cima", finalizou.

Remo e Náutico se enfrentam no próximo sábado (25/5), a partir das 17h, no Estádio Aflitos, em Recife (PE). A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal O Liberal, e transmissão ao vivo na Rádio Liberal+.