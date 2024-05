Remo negocia com Márcio Fernandes, goleado na final da Copa Verde pelo Paysandu

Demitido na última quarta-feira (22) após sofrer uma goleada de 6 a 0 para o Paysandu, pela final da Copa Verde, o ex-técnico do Vila Nova-GO, Márcio Fernandes, entrou no radar da diretoria do Remo para substituir Gustavo Morínigo. Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, o treinador está em Belém e negocia com o clube azulino.

Os contatos, segundo a fonte, ocorreram logo após a demissão de Márcio, oficializada horas depois da partida contra o Paysandu. Desde então, as partes tem conversando sobre projetos dentro do clube e bases salariais.

O Remo, no entanto, não negocia somente com Márcio Fernandes. Além do treinador, o clube conversa com, pelo menos, dois treinadores: Luizinho Lopes e Alan Aal. As tratativas, no entanto, não avançaram devido a altas exigências salariais e concorrência de outras equipes, sobretudo da Série B do Brasileirão.

Possível retorno

Caso acerte com o Remo, Márcio Fernandes realizará a segunda passagem pelo clube. Em 2019, o treinador comandou a equipe durante o Campeonato Paraense, Brasileirão Série C e parte da Copa Verde. Após quase um ano no Leão, o técnico ajudou o Time de Periçá a conquistar o Estadual daquele ano e quase se classificou à segunda fase da Terceirona.

Recentemente, Márcio esteve no Paysandu, clube onde trabalhou por quase um ano e meio. No Papão, ele comandou a equipe em 66 jogos, conquistou 34 vitórias e um título da Copa Verde, em 2022.

Último trabalho abaixo das expectativas

O trabalho mais recente de Márcio Fernandes, no Vila Nova, foi abaixo das expectativas da torcida. Apesar de ser um dos treinadores mais vitoriosos da história do clube, o técnico não acumulou resultados positivos e foi demitido pouco mais de dois meses após a contratação.

Márcio chegou ao Colorado em março, substituindo Higo Magalhães. Antes de chegar a Goiânia, Márcio Fernandes estava no Santo André, onde foi rebaixado recentemente para a Série A-2 do Campeonato Paulista. Ele é bicampeão da Série C pelo Vila em 2015 e 2020.

Em sua terceira passagem pelo comando do Tigrão, Márcio dirigiu a equipe em 14 jogos, somando seis vitórias, um empate e sete derrotas entre o Campeonato Goiano, Copa Verde e Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar dos resultados, o desempenho do time vinha sendo insatisfatório, especialmente em partidas fora de casa no Brasileiro.