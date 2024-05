Reviravolta! Rodrigo Santana, ex-Atlético-MG, é o novo técnico do Remo

O Remo recalculou a rota nesta quinta-feira (23). Rodrigo Santana, ex-Atlético-MG, é o novo treinador da equipe, substituindo o paraguaio Gustavo Morínigo. O anúncio foi feito de forma oficial pelo clube azulino. Antes do Remo anunciar, Paulo Fernando "Bad Boy", da Liberal+, noticiou a contratação do técnico em primeira mão.

O próximo desafio do Remo será contra o Náutico-PE. Pela sexta rodada da Série C, as equipes se enfrentam nos Aflitos, às 17h do sábado. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.

Negociação

O nome de Rodrigo Santana apareceu de última hora nos bastidores do Leão. O clube, assim que demitiu Gustavo Morínigo, tentou a contratação de Luizinho Lopes, ex-treinador do Brusque e que conseguiu o acesso à Série B do Brasileirão pelo Quadricolor na temporada passada. No entanto, as partes não chegaram a um acordo e a negociação esfriou.

Com a negativa de Luizinho, o Remo precisou partir para outras opções e conversou com outros técnicos. Nos últimos dias o Leão negociou com Alan Aal, Emerson Ávila, Márcio Fernandes e Júlio Cezar Nunes, mas também teve problemas na hora do acerto. Altas exigências salariais e concorrência de outras equipes, sobretudo da Série B do Brasileirão, foram empecilhos.

Rodrigo, portanto, chegou no cenário azulino nesta quinta-feira (23), quando o clube negociava com Márcio Fernandes, demitido do Vila Nova-GO na última quarta (22), após sofrer uma goleada de 6 a 0 para o Paysandu. As conversas com o treinador ex-Galo avançaram com rapidez e o acordo foi firmado.

Último trabalho

O trabalho mais recente do treinador foi no Athletic-MG, adversário do Remo na Série B. Lá, Rodrigo comandou o time por três meses (dezembro a março), e nove partidas conquistou com cinco vitórias, um empate e três derrotas. O aproveitamento é de 59,25% dos pontos.

No estadual, a equipe não avançou para as semifinais do Campeonato Mineiro pela primeira vez em três anos e ficou com a quinta colocação geral, com 13 pontos.

Polêmica

No ano passado, Rodrigo chegou a ser anunciado como auxiliar técnico do Corinthians. O treinador chegou a ir a São Paulo compor a comissão técnica de Fernando Lázaro, com Thiago Larghi, também ex-comandante do Galo. Porém, antes de assinar com o Timão, a diretoria tomou conhecimento da presença dele em um ato antidemocrático e desistiu do acerto.

Após a vitória nas urnas do presidente Lula (PT), apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), derrotado no pleito, organizaram manifestações nas portas de quartéis pelo Brasil pedindo a rejeição do resultado eleitoral e intervenção militar. Rodrigo esteve em uma dessas manifestações, na frente de um quartel do exército em Belo Horizonte.

Trajetória

Apesar da pouca idade, 41 anos, Rodrigo Santana tem carreira extensa, sobretudo em clubes de menor expressão. Ele fez campanhas sólidas pela URT-MG, onde chegou a ser eleito o melhor treinador do Campeonato Mineiro e foi campeão mineiro do interior.

Com o bom desempenho, ele foi contratado para comandar o sub-20 do Atlético-MG e assumiu o time profissional de forma interina depois da demissão de Levir Culpi em abril de 2019. Em junho do mesmo ano ele foi efetivado. Com o Galo, chegou à semifinal da Copa Sul-Americana, mas foi demitido em outubro devido ao mal desempenho da equipe na Série A do Brasileirão.

O técnico ainda teve passagens por Avaí-SC, Coritiba-CO e Confiança-SE. Ele ainda teve uma curta experiência na Indonésia, onde comandou o Rans Nusantara por três meses.

Após rodar pela Ásia, Rodrigo foi anunciado em agosto de 2023 como comandante do Vaca Diez, time da elite do Campeonato Boliviano. Porém, a passagem por lá não foi nada vitoriosa e a equipe foi rebaixada à Segunda Divisão.

Remo em 2024

No momento, o Leão vive intensa crise no departamento de futebol. Dentro de campo, a equipe amarga um início ruim de Série C, na 14ª colocação, com quatro pontos conquistados em cinco rodadas. Já nos bastidores, o presidente Tonhão e o executivo Papellin estão pressionados pela torcida e por uma saúde financeira instável.