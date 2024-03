CBF divulga tabela básica da Série C; Remo estreia em casa contra o Volta Redonda; veja

Nesta quinta-feira (7), a Diretoria de Competições da CBF anunciou a tabela preliminar do Campeonato Brasileiro Série C de 2024. Junto com os detalhes sobre as jornadas de cada time na competição, a entidade também divulgou o Regulamento Específico da Competição (REC) e o Plano Geral de Ação (PGA). A temporada está programada para iniciar em 21 de abril.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Clube do Remo faz sua estreia conta a equipe do Volta Redonda-RJ, em Belém. Apesar disso, a entidade não definiu a data exata da partida, que ficará entre os dias 20, 21 e 22 de abril.

O torneio será composto por três etapas distintas. Na primeira fase, os 20 clubes participantes se enfrentarão em um formato de pontos corridos, em um único turno. Na segunda fase, os oito melhores colocados serão divididos em dois grupos, onde jogarão novamente em pontos corridos, desta vez em partidas de ida e volta. Os líderes de cada grupo, ao final dessa fase, garantirão vaga na grande final.

Confira os jogos da primeira rodada:

Tombense (MG) x São José (RS)

Confiança (SE) x Londrina (PR)

Náutico (PE) x São Bernardo FC (SP)

Remo (PA) x Volta Redonda (RJ)

Caxias (RS) x Athletic (MG)

Floresta (CE) x Botafogo (PB)

Figueirense (SC) x Ferroviário (CE)

Ypiranga (RS) x CSA (AL)

Ferroviária (SP) x ABC (RN)

Aparecidense (GO) x Sampaio Corrêa (MA)