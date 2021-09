Decisivo nos últimos jogos, Tocantins agradece ao staff do Remo pela rápida recuperação

Decisivo. Esse é o atacante paraense Lucas Tocantins no time do Remo nos últimos jogos. O atleta marcou seus dois primeiros gols na Série B do Brasileiro contra o Brasil de Pelotas-RS, no empate em 1 a 1 e entrou no segundo tempo para decidir e virar o jogo para o Leão Azul contra o Vitória-BA, na última sexta-feira, em Salvador (BA). Tocantins agradeceu ao staff do Remo pela recuperação rápida e falou sobre a união do grupo nesse momento decisivo da competição nacional.

Lucas Tocantins teve uma fratura no nariz no lance do gol contra o Brasil de Pelotas, passou por cirurgia e ficou apto para jogar contra o Vitória. O atacante disse estar feliz com o bom momento que vive com a camisa azulina.

“Desde quando eu machuquei os profissionais do clube fizeram coisas por mim, que ninguém fez, pude voltar bem, marcar mais um gol, mas feliz mesmo pela vitória, nosso time merecia sair com os três pontos por ter lutado o tempo todo”, disse.

União

O jogador de 27 anos fez 11 partidas nesta Série B e marcou dois gols. O momento do Remo requer cuidados, já que sete pontos distanciam o Leão do primeiro time da zona de rebaixamento, mas salientou a força do grupo.

“[O resultado] é importante para equipe, independente de quem esteja jogando. Sempre priorizamos a equipe nas palestras, um torcendo pelo outro”, falou.

Só love

O gol marcado contra o Vitória e que selou o triunfo azulino, foi dedicado à esposa, que sempre ajudou o jogador.

“Dediquei o gol à minha esposa que o tempo todo sempre esteve ao meu lado. São sete anos juntos, independente de qualquer coisa”, comentou.

2021

Lucas Tocantins é natural de São Geraldo do Araguaia (PA) e nunca tinha jogado em clubes do Pará. Antes de assinar com o Leão, ele estava na Chapecoense-SC, onde conquistou o título da Serie B e o acesso à elite do futebol nacional em 2020. Com a camisa do Remo o atacante já atuou em 21 partidas e marcou cinco gols.