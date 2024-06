Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Bernardo pela Série C; veja valores

O Remo iniciou nesta terça-feira (4) a comercialização de ingressos para a partida contra o São Bernardo-SP, às 19h, no Baenão, em Belém, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Remo.

O Leão divulgou em suas redes sociais os valores dos bilhetes, além dos locais em que o torcedor azulino poderá adquirir os ingressos. Os bilhetes para o setor de arquibancada tanto no setor Almirante quanto no 25, custará o R$40. O clube também disponibiliza a cadeira no preço de R$80 e também camarote avulso, que custa R$100.

Os ingressos para o jogo contra o São Bernarado estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. O torcedor também poderá adquirir seu bilhete através do site IngressoSA.com. Sócios-torcedores adimplentes com o Programa Nação Azul terão livre acesso à partida.

A diretoria do Remo aguarda um bom público no Baenão, principalmente após a vitória azulina por 2 a 1, fora de casa, contra o Sampaio Corrêa-MA, no último final de semana. O Leão se afastou da zona de rebaixamento e se aproximou do G8 e, em caso de vitória, o clube passa a brigar diretamente por uma das vagas na próxima fase da Terceirona.

Remo x São Bernardo marca o reencontro da torcida do Leão Azul com o técnico Ricardo Catalá, que esteve no Baenão nesta temporada comandando o Remo. Alvo de críticas e protestos, Ricardo Catalá foi demitido do clube e retorna a Belém como técnico do clube paulista.

Pontos de venda de ingressos

Loja Rei da Amazônia – Sede Social

Loja Rei da Amazônia – Baenão

Loja Rei da Amazônia – Shopping Castanheira

Loja do Remo – IT Center

Loja do Remo – Shopping Pátio Belém

Loja do Remo – Parque Shopping

Loja do Remo – Boulevard Shopping

Loja do Remo – Shopping Metrópole