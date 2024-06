Dispensado pelo Remo em maio, meia-atacante segue treinando no Baenão e aguarda rescisão

No dia 7 de maio a diretoria do Remo anunciou as demissões de cinco jogadores do elenco, em coletiva à imprensa, dada pelo executivo e CEO do Leão, Sérgio Papellin. Quatro deles já assinaram suas rescisões com o clube paraense, porém, o meia-atacante Sillas, de 29 anos, continua treinando no Baenão e sem rescisão feita pelo clube azulino. A informação foi confirmada por uma fonte interna ao O Liberal.

Quase um mês após a sua demissão, o meia-atacante Sillas ainda está no Baenão e ainda não resolveu sua situação com a diretoria azulina. O jogador continua sua rotina de treinos no clube, porém, em horário diferente do restante da equipe.

VEJA MAIS

O núcleo de esportes de O Liberal apurou que o jogador aguarda uma definição do Remo e espera que o clube azulino arrume uma outra equipe para que ele jogue o restante da temporada. A rescisão do jogador ainda não foi protocolada e Sillas segue cumprindo seu contrato com o Remo.

Sillas comemorando um dos quatro gols que marcou com a camisa do Remo (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

VEJA MAIS

Alagoano de Cajueiro (AL), Sillas rodou por vários clubes do futebol brasileiro antes de defender a camisa do Remo. O jogador passou pelo Boa Esporte-MG, Campinense-PB, Vitória da Conquista-BA, Santa Cruz-PE, Cabofriense-RJ, Retrô-PE, além de Madureira-RJ, Paraná-PR, São José-RS e Atlético-GO. Pelo Remo, Sillas esteve presente em 13 partidas e marcou quatro gols. Além de Sillas, a diretoria do Remo dispensou também o lateral-esquerdo Nathan, o zagueiro Ícaro, o volante Renato Alves, além do atacante Echaporã.