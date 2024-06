Remo confirma jogo com São Bernardo no Baenão e aguarda mudança de horário

O Remo confirmou onde será a partida contra o São Bernardo-SP, válida pela oitava rodada da Série C do Brasileirão. Apesar de ainda não estar confirmado no site da CBF, o local do duelo será o estádio Baenão, no centro de Belém. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do clube, que aguarda mais detalhes sobre o jogo por parte da entidade que controla o futebol no Brasil.

Segundo a assessoria, o clube aguarda uma resposta da CBF sobre a alteração no horário da partida. O Remo solicitou a antecipação da partida, que está marcada para ocorrer às 19h do domingo (9), por considerar o horário ruim para o torcedor. No entanto, o Leão ainda não recebeu uma resposta definitiva da entidade.

Incerteza

Na tabela oficial no site da CBF, das dez partidas da oitava rodada da Série C, a única que não possui local definido é a entre Remo e São Bernardo-SP. Neste Brasileirão, o Leão atuou três vezes em Belém e, em todas, utilizou o Baenão. Nos confrontos ocorridos na capital paraense, o Remo perdeu para o Volta Redonda-RJ por 2 a 1, venceu o Floresta-CE pelo placar de 1 a 0 e empatou sem gols diante do Tombense-MG.

Cenário

Com a vitória fora de casa contra o Sampaio Corrêa-MA, pelo placar de 2 a 1, no último final de semana, o Remo ganhou fôlego na Série C. O triunfo azulino ficou marcado pela estreia do técnico Rodrigo Santana no comando da equipe, após demissão do paraguaio Gustavo Morínigo.

O Leão agora soma 7 pontos na tabela e ocupa a 13ª colocação. O clube paraense agora está há dois pontos do G8 - grupo de clubes que avançam à segunda fase - e se distanciou o Z4, a zona de rebaixamento.