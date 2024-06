Atacante se despede do Remo e retorna para clube da Série A do Brasileiro

Quase um mês após ser demitido, o atacante Echaporã, de 24 anos, se despediu do Remo, clube que defendeu no início desta temporada. O jogador utilizou sua conta no Instagram para se despedir do Leão Azul.

Em uma publicação realizada no story da rede social, Echaporã foi bem comedido nas palavras e postou uma foto comemorando gol pelo Leão e a escreveu: “Obrigado, Clube do Remo”. Emprestado pelo Atlético-MG ao Remo, Echaporã vai retornar ao Galo Mineiro após passagem breve por Belém.

O atacante Echaporã foi demitido pelo Remo no dia 7 de maio. O jogador deixou o clube junto com mais quatro atletas, após péssimos resultados do clube azulino na Série C. O anúncio da dispensa foi feito executivo e também CEO do clube azulino, Sérgio Papellin.

Echaporã balançou quatro vezes as redes com a camisa do Remo (Cristino Martins / O Liberal)

O jovem Echaporã, que carrega o nome da sua cidade, foi contratado pelo Remo desde o final do ano passado, fez parte de toda a pré-temporada do clube em Belém e esteve em campo em 15 jogos com a camisa azulina. Echaporã marcou quatro gols pelo Remo, mas foi perdendo espaço ao longo dos jogos.

Echaporã iniciou a carreira no Osvaldo Cruz-SP, passou pela base do São Paulo-SP e em seguida transferido ao Filgueirense-SC. Atuou pelo Atlético-MG, clube que detém seu passe e desde então vem sendo emprestado pelo clube mineiro. Antes do Remo, Echaporã atuou pela Ponte Preta-SP e Juventude-RS.