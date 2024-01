Destaque do Remo, Echaporã fala da retomada da carreira após contusão, planos e desafios em Belém

O atacante Echaporã foi o principal destaque do Remo nos dois primeiros jogos da temporada. Com dois gols marcados, o jogador assumiu a artilharia da equipe e está ao lado de Camilo e Ytalo entre os que mais participam de oportunidades de gols do time. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, ele fala sobre a adaptação a Belém e da retomada da carreira no Remo após uma grave lesão no joelho, que o tirou dos gramados por mais de oito meses.

Luis Otávio de Oliveira, o Echaporã, leva o nome da sua cidade natal e vem dando aos torcedores do Remo, indícios de ser um “xódó” remista na temporada. Aos 23 anos, o jogador teve passagens pela base do São Paulo, Figueirens-SC e Atlético-MG, além de ter jogado na equipe principal do Galo mineiro, Ponte Preta-SP e Juventude-RS. O atleta chegou ao Leão por empréstimo junto ao Atlético-MG, na busca por uma temporada de gols, conquistas e a retomada do bom futebol.

VEJA MAIS

Echaporã citou a rotina de treinos, a adaptação em Belém, e citou como é o convívio com o torcedor azulino. O atacante citou as suas principais características, como gosta de jogar, além da motivação em vestir a camisa do Remo, em sua primeira vez atuando em um clube do Norte do Brasil.

OLIBERAL - Como tem sido sua adaptação ao Clube do Remo e à cidade de Belém? Quais são os principais desafios que você encontrou até agora?

ECHAPORÃ: “Sou um cara muito tímido fora de campo, e por incrível que pareça minha adaptação no Remo e aqui em Belém está sendo muito rápida e muito boa. Todos estão me ajudando da melhor forma, venho recebendo apoio e tudo mais. Então, fica mais fácil para entrosar com o grupo. Estou muito contente”, disse.

Jogador de 23 anos tenta dar sequência à carreira após contusão (Cristino Martins / O Liberal)

O LIBERAL - Qual é a sua rotina de treinamentos e preparação para os jogos? Como você se prepara mentalmente para as partidas?

ECHAPORÃ: “Além dos treinos do clube tenho meu personal por fora, onde treino potência, agilidade, mobilidade, isso tem me ajudado muito. O Remo me ajuda bastante também no dia a dia. E mentalmente meu preparo sempre é a oração. Tenho muita fé em Deus”, falou.

O LIBERAL - Na sua opinião, quais são as principais características que um atacante deve ter para se destacar no futebol paraense? Como você trabalha para aprimorar essas habilidades?

ECHAPORÃ: Eu tenho como característica a velocidade, drible e finalização. Aqui no Remo eu venho tentando contribuir da melhor forma com muita garra. O torcedor gosta disso e vou procurar dar meu máximo. Penso sempre no coletivo e isso é o mais importante.

(Cristino Martins / O Liberal)

O LIBERAL - O que motivou sua escolha em jogar no Clube do Remo? Quais são seus objetivos pessoais e coletivos para a temporada?

ECHAPORÃ: “O planejamento tudo clube foi muito importante. Tudo favoreceu para que eu viesse para cá, e estou muito feliz aqui. Minha família gostou muito da ideia, me apoiou desde o começo. Meu principal objetivo é ajudar o clube com o acesso à Série B, grande objetivo para este ano”, afirmou.

O LIBERAL - Como você enxerga o papel do atacante no esquema tático da equipe? Existem jogadores ou referências que você admira e que busque inspiração para aprimorar o seu próprio jogo?

ECHAPORÃ: “Gosto muito do estilo de jogo do Mbappé. É um jogador que tem um poder grande de finalização, de encerrar a jogada, mas também joga pelos lados, entre os zagueiros... acho isso importante. Acho que por característica, tento ser um jogador versátil para o treinador”, avaliou.

O LIBERAL - Você teve uma lesão grave no ano passado, que lhe tirou de toda a temporada. Como esse desempenho neste início de ano tem sido importante para retomar a confiança e a carreira no futebol após tanto tempo parado?

ECHAPORÃ: “Ano passado fiquei fora dos gramados por 8 meses, tive poucas partidas. Mas, esse início de temporada tem sido diferente. Fiz dois bons jogos para começar o ano com o pé direito, e isso tem me dado muita confiança e espero contribuir com gols e boas partidas”, finalizou.