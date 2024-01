Fator Re-Pa: resultado do clássico costuma determinar destino das equipes na temporada; relembre

As equipes com maiores torcidas no Pará, Remo e Paysandu, tem apenas um confronto certo na temporada 2024. O clássico está marcado para a quinta rodada do Parazão, previsto para ocorrer no dia 4 de fevereiro. Além da rivalidade em campo, o duelo entre os rivais pode marcar um divisor de águas para o futuro do campeonato. Pelo menos é o que tem ocorrido nos últimos anos.

O Re-Pa costuma "selar" o início efetivo das temporadas de ambos os clubes. Para a torcida - e até para parte das diretorias das equipes - as primeiras rodadas do estadual costumam ser entendidas como um "prolongamento" da pré-temporada. O jogo que costuma marcar essa virada de chave é o clássico e essa máxima tem sido válida nas últimas temporadas.

Um exemplo desse fenômeno ocorreu no ano passado. Remo e Paysandu se enfrentaram por três partidas em sequência: duas pela Copa Verde e uma pelo Parazão. Antes dos duelos, o Remo vivia uma sequência de vitórias e lua de mel com a torcida. Já o Papão enfrentava uma crise, com resultados ruins e trocas no elenco.

Papão saiu como o grande vencedor dos clássicos de 2023 (Thiago Gomes / O Liberal)

No entanto, tudo mudou após os clássicos. O Papão venceu dois dos três confrontos e saiu como o grande beneficiado após a sequência de partidas. O ânimo bicolor em alta contribuiu para que a equipe terminasse o ano com o acesso à Série B. Por outro lado, as partidas marcaram o início da derrocada azulina, que passou pela perda do título paraense para o Águia e culminou na eliminação ainda na primeira fase da Terceirona.

Outro momento em que o Re-Pa foi decisivo na temporada foi em 2018. Na ocasião, o Remo e Paysandu se enfrentaram quatro vezes e o Leão Azul saiu como vencedor em todas as oportunidades. Os resultados, inclusive, foram fundamentais para que o Time de Periçá terminasse o Parazão como grande campeão do torneio.

Remo venceu o Paysandu quatro vezes seguidas em 2018 (Fábio Will / OLiberal)

O efeito, assim como ocorreu no ano passado, foi negativo para o maior rival. O Paysandu, após as derrotas em sequência, teve um início ruim de Série B do Brasileirão. Os maus resultados no início da competição culminaram no rebaixamento bicolor ao final do ano.

Sequência até o Re-Pa

Apesar do clássico ocorrer na quinta rodada, os clubes devem fazer apenas três jogos antes do duelo. Isso ocorre porque a quarta rodada deve ser adiada, devido a compromissos no estádio Mangueirão. Dessa forma, ambos os clubes terão menos "testes" para realizarem até o grande jogo.

O Leão Azul, na sequência, enfrentará Canaã. Castanhal e Tapajós. Dois desses jogos serão realizados em Belém, no Olímpico do Pará. Já o Paysandu, também na ordem, enfrentará Santa Rosa, Caeté e Águia de Marabá. Ao contrário do maior rival, apenas um desses confrontos será realizado em Belém.

Ambos os clubes estreiam no Parazão neste final de semana. No sábado (20), às 19h, o Papão recebe o Santa Rosa, no Mangueirão. No mesmo estádio, mas no domingo (21), às 16h, o Leão enfrenta o Canaã. Ambas as partidas terão transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.