Parazão 2024: O Liberal lança no domingo guia completo com tabela dos jogos e muito mais

No próximo domingo (21) o Grupo Liberal lançará o Guia do Parazão 2024. Será um caderno especial e exclusivo com todas as informações sobre o Campeonato Paraense. Com ele em mãos, o torcedor paraense poderá acompanhar o seu time de coração e saber todos os detalhes sobre a montagem de elenco, principais jogadores, folha salarial, análises de elenco, treinadores e muito mais.

Jogos do Parazão 2024

As emoções do Parazão 2024 começam já neste sábado (20), com a realização de três partidas. Às 15h30, em Bragança, Bragantino e Tapajós se enfrentam no Diogão; logo mais, às 16h30, no Zinho Oliveira, Águia e Tuna Luso entram em campo. Fechando o sábado, a partir das 19h, Paysandu e Santa Rosa duelam no Mangueirão.

Já no domingo (21/01), o leitor com o guia em mãos, poderá acompanhar o complemento da primeira rodada, com os jogos entre Cametá e Castanhal, às 16h, no Parque do Bacurau, e Remo e Canaã, no mesmo horário, no Mangueirão.

Com tanta informação para aqueles que acompanham o futebol, o caderno de oito páginas recheadas de textos, gráficos, imagens e ilustrações servirá de base para acompanhar não apenas as informações sobre o time do coração, mas também a distribuição dos grupos, formato da competição, jogos do Parazão, entre outros detalhes, como explica o Diretor de Conteúdo de O Liberal, Felipe Melo,

"O guia do Parazão 2024 é um presente aos leitores de O Liberal para poderem acompanhar da melhor forma as informações sobre os times na disputa do campeonato paraense deste ano", garante. "Com ele em mãos, os torcedores terão acesso a detalhes sobre os clubes e atletas para não perder nada", completa.

O guia deste ano também traz uma novidade: Ele estará disponível por download no portal OLiberal.com e terá conteúdo especial online. "É uma edição moderna e planejada com carinho para nosso público", finaliza o diretor.