Parazão 2024 recebe incentivo de R$ 10 milhões

Os presidentes dos 12 clubes participantes do Campeonato Paraense se reuniram ontem, no Palácio do Governo, para a assinatura do contrato de patrocínio da competição. O torneio, novamente, terá como patrocinador principal o Banpará, do Governo do Estado.



Segundo o governador do Pará, Helder Barbalho, cerca de R$ 10 milhões devem ser investidos, pelo Governo, no Parazão deste ano.

“Neste momento, estamos dando o pontapé inicial ao Banparazão 2024, um investimento próximo a R$ 10 milhões. Nós continuaremos apoiando e investindo em esporte, investindo em equipamentos públicos como o Novo Mangueirão e atuando para que nós possamos ter um futebol que coloque os nossos clubes na dimensão da paixão e do amor que o paraense tem pelo futebol”, disse Helder Barbalho.



Quem tambem falou sobre sobre o produto que se tornou o Campeonato Paraense foi o presidente Ricardo Gluck Paul. Ele destacou a criação da Supercopa Grão-Pará e da Copa Grão-Pará, mas disse que novidades poderão ser anunciadas em breve.

“Nesse calendário de 2024, o nosso objetivo número um é fazer com que os nossos clubes levantem mais taças. Você democratizar o acesso à taça, porque se a gente analisar ao longo da história, isso ficou sempre num pequeno grupo, passando por Remo e Paysandu . Agora você não, você tem três taças e sempre vamos ter, no mínimo, dois clubes levantando taça profissional por ano. Isso é muito importante, mas também para devolver esses patrocinadores e a essas empresas que se envolvem com a competição. Isso traz mais retorno de engajamento, de publicidade, de tudo. Então, eu acho sim que, pensando nesses parceiros, nós desenvolvemos mais competições. E eu acho que está vindo mais coisa por aí”, explicou.

Regulamento

O Campeonato Paraense de 2024 será disputado por 12 times, divididos em três grupos de quatro. Cada equipe enfrentará, na primeira fase, os clubes das demais chaves, avançando à segunda etapa os oito melhor colocados na classificação geral.

Nos mata-matas, os clubes disputam duelos de ida e volta até a decisão. Os eliminados nas fases de quartas de final e semifinal disputam a Copa Grão-Pará, valendo uma vaga na Copa do Brasil de 2025.



Com início no dia 20 de janeiro, a primeira rodada do Parazão terá o Águia de Marabá, atual campeão, enfrentando a Tuna Luso, no Zinho de Oliveira. Mesma data que o Paysandu encara o Santa Rosa, no Mangueirão.



No dia seguinte, o Remo recebe o Canaã, que venceu a Série B do Paraense, também no Estádio Olímpico do Pará.