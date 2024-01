Parazão 2024: conheça os Estádios que sediarão os jogos do Campeonato

O Parazão vai começar, e 12 equipes buscam o título de campeão paraense 2024. E além dos times, que são as grandes estrelas do campeonato, os estádios, palcos das partidas, são a segunda parte mais importante para a realização da competição entre a elite do futebol paraense.

De acordo com o regulamento do Parazão, os estádios precisam ter infraestrutura para receber as delegações dos clubes participantes e imprensa, além, claro, de receber os torcedores.

Conheça os Estádios:

Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença - Mangueirão

Inaugurado oficialmente em 1978, o Estádio Jornalista Edgar Augusto Proença, mais conhecido como Mangueirão, foi projetado, pelo arquiteto Alcyr Meira, para ser o maior centro esportivo do Pará, o que funcionou, já que hoje em dia é o principal palco do futebol no estado.

Propriedade do Governo do Estado, o Mangueirão passou por uma grande reforma recente, tendo sido reinaugurado em 2023, com a capacidade aumentada para 53.645 pessoas. O “Colosso do Benguí” também obteve outras melhorias, como ampliamento da cobertura, reformas de banheiros, rampas de acesso, e conta com um gramado do tipo “Bermuda Celebration”, um dos mais utilizados em estádios do mundo, que se adequa aos diversos climas, como o tropical Amazônico.

Estádio Leônidas Sodré de Castro - Curuzu

Inaugurado em 1914, o Estádio Leônidas Sodré de Castro foi adquirido pelo Paysandu Sport Clube em 1918, se tornando propriedade do clube bicolor desde então. Mais conhecido como Curuzu, o Estádio possui um gramado natural, que passou por reformas no fim de 2023.

Além das quatro linhas, a Curuzu possui também setorização entre arquibancadas e cadeiras, ambos parcialmente cobertos, com capacidade para receber 16.200 torcedores; banheiros masculino, feminino e para cadeirantes; e áreas de comercialização de alimentos e bebidas.

Estádio Evandro Almeida - Baenão

(Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal)

Propriedade do Clube do Remo, o Estádio Evandro Almeida, o popularmente conhecido Baenão, inaugurou em 1917. Desde então, sob comando do clube azulino, o Estádio passou por diversas reformas ao longo dos anos, incluindo a ampliação das arquibancadas e cadeiras, o que faz com que o Baenão suporte hoje a presença de cerca de 13 mil espectadores, que podem assistir às partidas realizadas no gramado natural do local.

A casa do Remo também possui banheiros feminino e masculino, além de um “Espaço Família”, inaugurado para receber principalmente torcedores acompanhados de crianças.

Estádio Francisco Vasques - Souza

(Divulgação / Tuna Luso) (Divulgação / Tuna Luso)

Inaugurado em 1935, o Estádio do Souza, conhecido assim por conta do bairro onde está localizado, é propriedade da Tuna Luso Brasileira. O local possui, atualmente, capacidade para até 6 mil torcedores, em arquibancadas que possuem apenas uma pequena área coberta, e um gramado natural.

Estádio Orfelino Martins Valente - Parque do Bacurau

(Divulgação / Cametá) (Divulgação / Cametá)

Inaugurado em 2007, o Parque Bacurau pertence ao Cametá, clube com o mesmo nome da cidade onde o Estádio está localizado. O local possui, atualmente, capacidade para receber cerca de 8 mil torcedores, e passou por reformas recentes com ênfase no gramado natural, que recebeu serviços de irrigação e adubação. Além disso, reformas nas áreas internas, como refeitório e alojamentos, também foram realizadas.

Estádio Olímpico São Benedito - Diogão

(Ascom Bragantino) (Ascom Bragantino)

Propriedade do Bragantino, e localizado em Bragança, o Estádio Olímpico São Benedito, mais conhecido como “Diogão”, tem capacidade para receber 11 mil torcedores, recentemente recebeu reparos na estrutura e no gramado, que é natural, especialmente para a disputa do Parazão 2024.

Estádio Municipal Zinho de Oliveira - Zinho Oliveira

(Ascom Águia de Marabá) (Ascom Águia de Marabá)

Casa do Águia de Marabá, o Estádio Zinho de Oliveira foi construído na década de 1970, e é propriedade do Campeão Paraense de 2023. Atualmente, possui capacidade para receber 5.000 torcedores, em uma área de arquibancada que é quase completamente coberta, além do gramado natural.

Estádio Municipal Benézão - Ninho do Falcão

Um dos Estádios mais novos do Pará, o Benézão foi inaugurado em 2023 e pertence ao Canaã Futebol Clube, localizado em Canaã dos Carajás. O local possui capacidade para receber cerca de 2 mil pessoas para assistir às partidas do Parazão.

Estádio Arena do Município Verde - Arena Verde

Legenda (Divulgação / Paragominas FC)

Localizado em Paragominas, o Estádio Arena do Município Verde, a Arena Verde, foi inaugurado em 2011, e possui placar eletrônico, gramado natural. Além disso, possui capacidade para até 14 mil espectadores, em toda a área de circulação, com lanchonetes, e acessibilidade para pessoas com necessidades especiais.

Complexo Esportivo José Reinaldo Pismel - Ninho do Japiim Castanhal

(Divulgação / Castanhal EC) (Divulgação / Castanhal EC)

Considerado a casa do Castanhal, o Ninho do Japiim, passou por obras recentes em preparação especial para o Parazão 2024. Além de correções no gramado natural, foi construída no Estádio uma estrutura de arquibancada metálica, para poder receber os torcedores que irão assistir às partidas do Campeonato.