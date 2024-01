Remo apresenta Echaporã, atacante de 23 anos recém-chegado da Série B: 'Um grande desafio'

O Remo apresentou na tarde desta terça-feira (9) o atacante Echaporã. O atleta teve passagem recente pelo Juventude e ajudou na campanha do acesso alviverde à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em Belém, ele falou um pouco sobre suas expectativas no Parazão e, inevitavelmente, sobre a origem de seu exótico nome. A estreia azulina no certame estadual será no próximo dia 21, às 16 horas, contra o Canaã, no Mangueirão.

Embora tenha sido batizado como Luís Otávio de Oliveira, foi o nome Echaporã que o consagrou no futebol, segundo ele explica. "Meu nome é Luiz Otávio, mas todo mundo me conhece assim por causa da minha cidade. Desde os 9 anos, ainda criança, no São Paulo, que eu carrego o nome da cidade", explica. Quanto ao futebol, ele admite ser este um desafio em sua carreira, mesmo com experiências relevantes em seu currículo, como Atlético Mineiro, Juventude e Ponte Preta.

É um grande desafio, não só para mim, mas para todos. É um objetivo muito grande que temos de alcançar, a Série B. E estou aqui por esse motivo. Creio que vamos alcançar e dar essa alegria aos torcedores. Eu joguei em alguns times da Série B e o Remo não merece estar na Série C. Pelo tamanho, pela estrutura, pela torcida. Estou aqui para ajudar a colocar o time de volta ao lugar que ele merece."

Com relação ao elenco, Echaporã disse ter tido boa adaptação e aprendizado, sobretudo com os mais experientes, como o goleiro Vinícius e o meia Camilo. "É muito gratificante estar com esses jogadores. Estou aprendendo muito com eles. Espero poder ajudar e conquistar meu espaço respeitando todos eles", reforça. No ataque, o jogador terá uma forte concorrência de atletas recém-contratados, remanescentes e jovens promovidos da base. Compõem o ataque remista até o momento, além de Echaporã, Ytalo, Jaderson, Pedro Vitor (lesionado), Ronald, Kanu e Felipinho (base).

Para garantir uma vaga no ataque, Echaporã diz ser um jogador veloz, de drible e finalização, "como a torcida gosta". Com esses predicados ele espera cavar uma vaga no time, reforçando a vontade de entrar em campo. "A gente se prepara para jogar. Creio que estar perto da estreia faz bem. Estou aqui para trabalhar pelo Remo e sinto uma pequena ansiedade para entrar em campo e ajudar o time", encerra.