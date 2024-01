Técnico do Remo comenta situação de Vinícius e diz que goleiro briga por vaga no time

O goleiro Vinícius vai para mais uma temporada no Remo, porém, o ano de 2024 pode marcar o fim de um ciclo do Camisa 1 no Baenão. O goleiro possui contrato com o Remo até o final do Parazão e pode não ter seu contrato renovado com o clube que é ídolo. Mas a situação de Vinícius não preocupa o técnico Ricardo Catalá. O treinador falou que trata a situação com naturalidade e que o Vinícius irá disputar a titularidade na equipe de acordo com o seu desempenho nos treinamentos.

Catalá afirmou que o goleiro vem trabalhando com a equipe e que todos buscam a titularidade na equipe e que isso depende do desempenho de cada atleta dentro de campo, durante as rotinas de treinos, mesmo se tratando de um ídolo do clube e que sempre foi titular do Leão desde 2017.

“Estou trabalhando isso com muita naturalidade [possível saída de Vinícius]. Ele é um atleta que tem contrato, será cumprido e, se será estendido ou não, depende de uma série de coisas. Ficamos criando cenários hipotéticos, imagina que daqui três meses ele seja titular absoluto e imagina-se que o contrato dele será renovado. Acho essa discussão nesse momento não faz sentido. O clube não deixou de cumprir nada daquilo que foi combinado com ele. O lugar de conquistar o direito de jogar é no campo, sempre foi e sempre vai ser, a história do futebol é assim. E é isso que vamos fazer... respeitar o rendimento apresentado no treino, para que eles tenham o direito de jogar”, disse.

Natural de Goiânia (GO) e aos 39 anos, Vinícius está indo para a oitava temporada no Remo. O goleiro chegou ao Baenão em 2017, a pedido do então técnico Josué Teixeira. O atleta foi reserva de do goleiro André Luís, no primeiro momento, mas após o término do Parazão e início da Série C, assumiu a titularidade para nunca mais sair. O goleiro ganhou status de ídolo com suas defesas e títulos, além de ter concorrido e eleito vereador de Belém, cargo que exerce em paralelo com a carreira. Com o Remo, Vinícius conquistou os títulos do Parazão nas temporadas 2018, 2019 e 2022, além da Copa Verde de 2021 e o acesso à Série B em 2020.

Para esta temporada, a diretoria do Remo anunciou as contratações de dois goleiros. Um mais novo, Léo Lang, de 25 anos, que estava na Tombense-MG e teve passagens pelo Fluminense-RJ, Vila Nova-GO e América-MG. O outro goleiro contratado pelo Remo é o experiente Marcelo Rangel, de 35 anos que estava no Goiás-GO desde 2017 e disputou a Série A no ano passado.