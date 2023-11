Em silêncio e com contrato encerrando, Vinícius pode encerrar ciclo no Remo após o Parazão 2024

Goleiro Vinícius pode não renovar com o Remo para o restante de 2024 e ciclo no Leão pode se fechar. Ídolo do clube, o Camisa 1 possui contrato até o fim do Parazão e presidente Tonhão já afirmou que busca novos goleiros para a posição

Fábio Will