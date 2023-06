Goleiro do Remo, Vinícius é homenageado por marca de 250 pelo Leão

Com a titularidade contra o Figueirense, neste sábado (24), o goleiro Vinícius alcançou uma marca especial. O jogador agora tem 250 partidas com o manto azulino e foi homenageado com uma camisa comemorativa, antes da partida, que ocorre no Mangueirão.

Vinícius chegou ao Remo em 2017, mas foi preterido no começo de sua trajetória, por André Luís. Porém, na Série C daquele ano, Vinícius assumiu a titularidade no gol azulino. Com exceção de parte da última temporada, em que Zé Carlos assumiu o posto, Vinícius tem sido titular praticamente sempre.