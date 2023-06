Com novidade no ataque, Remo está escalado para enfrentar o Figueirense-SC, pela Série C

O Remo divulgou a escalação para enfrentar o Figueirense-SC, pela 10ª rodada da Série C. Para o jogo, o técnico azulino, Ricardo Catalá, vai promover a estreia do recém-chegado centroavante Rafael Silva.

O jogador deve ocupar a vaga deixada por Fabinho no comando de ataque. No último confronto remista na Terceirona, contra o Pouso Alegre, o camisa 77 do Leão foi expulso, ainda no primeiro tempo.

Veja a escalação do Remo completa

Remo e Figueirense-SC se enfrentam logo mais, às 16h30, no estádio Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.