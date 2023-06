Com promessa de casa cheia, Remo busca entrar no G8 da Série C contra o Figueirense

Com mais de 35 mil ingressos vendidos, o Remo encara o Figueirense neste sábado (24), às 16h30, no Estádio do Mangueirão, para manter o momento positivo na Série C do Brasileirão. Após deixar a zona de rebaixamento, o Leão Azul visa entrar no G8 pela primeira vez nesta edição.

Cenário

Desde a chegada do técnico Ricardo Catalá ao Baenão, o Remo não sabe o que é perder. São cinco jogos e três vitórias. Todos os 11 pontos do time na competição foram conquistados com o treinador no comando.

O Remo abre a 10ª rodada da Terceirona 2023 na 13ª posição, com dois pontos a menos que o Ypiranga-RS, último time do G8. Em caso de vitória azulina e mais uma combinação de resultados favorável ao Leão, a equipe paraense pode terminar a rodada entre os oito primeiros.

Promoção

Com a equipe correspondendo em campo nas últimas rodadas, o Remo realizou uma promoção de ingressos. Os bilhetes começaram a ser vendidos na última segunda-feira (19), nos valores de R$20 a arquibancada e R$40 a cadeira. A promoção terminou na quinta (23) e os preços passaram para R$30 e R$50 respectivamente. O Leão anunciou que mais de 35 mil entradas foram vendidas até sexta (22).

"Acho que todo jogador gosta de jogar com o estádio cheio. Meu caso não é diferente. A gente sabe que aqui a torcida é muito fanática. Pedimos que eles possam comparacer no Mangueirão para nos incentivar neste momento. Vamos precisar deles, que façam a parte deles fora de campo, que vamos fazer dentro dele", disse o reforço Élton sobre a chance de jogar com casa cheia.

Lance a Lance

Remo x Figueirense duelam neste sábado (24), às 16h30, no Mangueirão, pela Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que irá transmitir a partida nas redes sociais do Grupo Liberal, além do Youtube e também na frequência 97,5MHz.

Ficha técnica

Remo x Figueirense

Campeonato Brasileiro Série C – 10ª rodada da primeira fase

Data: 24/06/2023

Local: Estádio do Mangueirão

Horário: 16h30

Árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva (AL) e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL)

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa, Pablo Roberto e Marcelo; Rodriguinho, Pedro Vitor e Muriqui.

Técnico: Ricardo Catalá.

Figueirense: Wilson; Elias, Guilherme Souza, Maurício e Raí; Alemão, Léo Baiano e Glédson; Pato, Bruno General e França. Técnico: Paulo Baier.