Paysandu e Remo estão entre os maiores campeões estaduais do Brasil; veja a lista

O Parazão inicia no próximo sábado (20) e a luta pelo título da Estrela do Norte será acirrada. O Paysandu, representante do Pará na Série B, investiu alto em contratações e tenta o seu 50º título estadual. O Remo também teve um investimento pesado nas contratações e luta pela sua 48ª taça do Campeonato Paraense. Os dois clubes estão no “top 5” dos maiores vencedores dos estaduais do país.

VEJA MAIS

Veja os maiores campeões estaduais do Brasil

1º - ABC-RN – 57 títulos

2º - Bahia-BA – 50 títulos

3º - Paysandu – 49 títulos

3º - Rio Branco-AC – 49 títulos

4º - Atlético-MG – 48 títulos

5º - Remo – 47 – títulos

6º - Fortaleza-CE – 46 títulos

7º - Internacional-RS – 45 títulos

7º - Ceará – 45 – títulos

8º - Nacional-AM – 43 títulos

8º - Sport-PE – 43 títulos

9º - Grêmio-RS – 42 títulos