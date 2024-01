Saiba quando Remo e Paysandu jogarão no Baenão e Curuzu pelo Parazão 2024

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou em seu site oficial a tabela detalhada das cinco primeiras rodadas do Campeonato Paraense 2024. Os eternos rivais Remo e Paysandu, iniciarão a temporada jogando no novo Mangueirão, ambos na primeira rodada, porém, só irão atuar em seus estádios (Baenão e Curuzu) pela 4ª rodada.

VEJA MAIS

Na primeira rodada os dois jogos da dupla Re-Pa serão em Belém. O Paysandu enfrenta o Santa Rosa, no sábado (20), às 19h, no Colosso do Bengui. Já o Remo encara o Canaã, no domingo (21), às 16h, no Mangueirão. Após as estreias, os clubes jogarão como visitante nas próximas duas rodadas. Papão pega o Caeté e o Águia de Marabá fora de casa, e o Remo duela contra Castanhal, que será no Mangueirão a pedido da diretoria do Japiim, além de pegar o Tapajós, na Arena Verde em Paragominas (PA). No dia 4 de fevereiro, Remo x Paysandu fazem o primeiro clássico do ano, válido pela 5ª rodada, que será antecipada por conta da realização do jogo do Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo, no dia 31 de janeiro.

VEJA MAIS

Com o adiamento da quarta rodada, Remo e Paysandu só poderão atuar no Baenão e Curuzu, respectivamente, na 4ª rodada. O Papão fará seu primeiro jogo oficial na Curuzu em 2024 no dia 7 de fevereiro, às 20h, diante do Bragantino. Já o Leão terá o encontro com a sua torcida no Baenão no dia 8 de fevereiro, no clássico contra a Tuna Luso Brasileira, às 20h, no Baenão. As partidas terão transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

VEJA MAIS

A última vez em que o Remo jogou uma partida oficial no Baenão foi no dia 26 de agosto do ano passado, pela última rodada da primeira fase da Série C. O Leão venceu o Altos-PI, por 3 a 1, em um jogo apenas para cumprir tabela, já que o clube nordestino já estava rebaixado e o Leão não tinha mais chances de classificação na Terceirona. Já a última vez em que o Paysandu realizou um jogo oficial no Estádio da Curuzu foi no dia 3 de setembro do ano passado, contra no Volta redonda-RJ, no empate em 1 a 1, pela primeira partida do quadrangular decisivo da Série C.