Com pendências com o Ceará, Nicolas pode ficar de fora da estreia do Paysandu no Parazão

O Paysandu poderá ficar sem o atacante Nicolas na estreia do Parazão 2024 diante do Santa Rosa, no próximo sábado (20), no Mangueirão. O jogador que é uma das principais contratações do Papão para a temporada, ainda precisa resolver pendências com o Ceará, seu antigo clube e, por isso, ainda não pôde ser inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O técnico do Papão, Hélio dos Anjos, disse em entrevista coletiva que o jogador entrou em campo e deu mais minutagem ao atacante Hyuri do que para Nicolas, por não ter a garantia do jogador entrar em campo por pendências com o Ceará, mas sem entrar em detalhes.

“O Nicolas iniciou na posição do Hyuri e eu sabia que poderia usar o Nicolas um tempo, pois precisaria dar mais condições de jogo ao Hyuri, já que as condições de jogo do Nicolas e do Esli Garcia são coisas pendentes que nós temos. O Nicolas tem que rescindir um contrato, assinar rescisões, as coisas estão sendo encaminhadas, mas temos que nos precaver com isso”, disse.

A equipe de O Liberal conversou com o executivo de futebol do Paysandu, Ari Barros, que confirmou a situação com o Ceará e que aguarda um final feliz para que Nicolas possa atuar na estreia, já que o prazo para que o atacante possa estar em campo é na sexta-feira (19).

“Realmente falta resolver algo com o Ceará, mas vamos aguardar até o prazo máximo para resolver se ele estará em campo na estreia. É algo que não depende do Paysandu pra resolver”, disse, Ari Barros.

O irmão e empresário de Nicolas, Jonatan Johann, confirmou que existe uma situação embaraçosa com o clube alencarino, porém, afirmou que a documentação precisa ser agilizada pelo Vozão e que Nicolas aguarda o desdobramento.

Nicolas, de 34 anos, retornou ao Paysandu após passagens pelo Goiás-GO e Ceará. O jogador defendeu o Papão nas temporadas de 2019, 2020 e a metade de 2021 e esteve em campo em 103 vezes, com 37 gols marcados e os títulos do Parazão em 2020 e 2021.