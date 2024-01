Paysandu define numeração fixa para a temporada de 2024; confira a lista

O Paysandu definiu a nova numeração fixa para a temporada de 2024. Até o momento, apenas os jogadores que subiram das categorias sub-20 ainda não tem números definidos para a próxima temporada. A informação é do jornalista Felipe Silva, da Rádio Metropolitana FM.

Contratado como principal referência técnica da equipe para este ano, o atacante Nicolas usará a camisa 11. Em 2023, ela foi vestida pelos jogadores Bruno Alves - início do ano - e Fernando Gabriel - sequência final da temporada. Ambos foram dispensados do clube.

Apesar de jogar como centroavante, Nicolas se identificou com a camisa 11 do Papão. O jogador vestiu o número na primeira passagem pelo clube, entre as temporadas de 2019 e 2021.

Outra novidade fica reservada para a camisa 9 do Papão. Neste ano ela será utilizada pelo atacante Leandro, ex-Palmeiras. Em 2023, a numeração foi de Mário Sérgio, artilheiro da equipe na temporada, mas que retornou de empréstimo ao Mirassol-SP.

Vale destacar que a camisa 7 não pode ser utilizada por nenhum jogador bicolor. Considerado místico dentro do clube alviceleste, o número foi aposentado em 2016 e passou a ser destinado ao torcedor bicolor. A camisa faz alusão ao histórico duelo no qual o Paysandu venceu o maior rival, o Remo, pelo placar de 7 a 0, no Parazão de 1945.

O Paysandu estreia no Campeonato Paraense no dia 20 de janeiro, contra o Santa Rosa, no estádio Mangueirão, em Belém. A partida, marcada para ocorrer às 19h, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.

Veja a numeração completa:

1 - Gabriel Bernard

2 - Edilson

3 - Geferson

4 - Wanderson

5 - Netinho

6 - Gabriel Bispo

8 - João Vieira

9 - Leandro

10 - Vinícius Leite

11 - Nicolas

12 - Diogo Silva

13 - Matheus Nogueira

14 - Juninho

15 - Esli Garcia

17 - Biel

18 - Edinho

19 - Hyuri

20 - Robinho

21 - Bryan

22 - Jean Dias

26 - Ruan Ribeiro

27 - Lucas Maia

28 - Carlão

30 - Val Soares

31 - Naylhor

37 - Roger

40 - Cláudio Vitor