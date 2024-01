Volante Yure, ex-Paysandu, acerta contratação com o Santa Rosa para disputa do Parazão

O volante Yure está de volta aos gramados para a disputa do Campeonato Paraense, mas dessa vez representará a equipe do Santa Rosa. Cria das categorias de base do Paysandu, esse é o retorno do jogador para uma partida oficial após mais de um ano, já que estava afastado para cuidar de uma lesão.

A lesão foi causada por conta de um acidente doméstico, sofrido pelo jogador em novembro de 2022. Na ocasião, Yure caiu da escada em casa e machucou os ligamentos do joelho esquerdo, tendo que passar por uma cirurgia. A lesão foi a segunda do jogador atuando no profissional do Paysandu, que se machucou também em 2020, temporada de estreia na equipe profissional do bicolor.

O volante tem 25 anos, é natural de Ananindeua, e atuou na equipe profissional do Paysandu em 15 jogos, em 2022, a maioria no Parazão.

Agora na estreia do Parazão 2024 com o Santa Rosa, ele encara o ex-clube e, para o desafio, o jogador está passando a pré-temporada em Marapanim, se preparando com a nova equipe.

A partida entre Santa Rosa e Paysandu será no dia 20 de janeiro, no Mangueirão, na estreia de ambos os times no Parazão. O Santinha é integrante do Grupo B, ao lado do Clube do Remo, Cametá e Caeté.