Santa Rosa apresenta elenco para a disputa do Campeonato Paraense de 2024

No próximo dia 03 de julho, o Santa Rosa Esporte Clube comemora 100 anos de existência. Neste ano de centenário, a equipe principal volta a disputar novamente o Campeonato Paraense da primeira divisão. O retorno do clube se deu após 13 anos. Na tarde desta terça-feira (26), a diretoria apresentou oficialmente o elenco para a temporada de 2024.

Até o momento, o "Santinha" conta com 24 atletas, que estarão sob o comando do técnico Rodrigo Reis, que, curiosamente, foi o carrasco do próprio Santa Rosa, enquanto esteve no comando do Cametá, o campeão da Segundinha em 2022. Para o novo desafio, o treinador espera reunir o que de melhor estiver disponível, dentro da realidade financeira do clube.

"Tivemos um pouco de dificuldade porque começamos um pouco tarde, mas com muita pesquisa, as melhores indicações, a gente conseguiu trazer as melhores peças no orçamento do clube. Acredito que faltam algumas peças, mas espero que nesses dias a gente já esteja fazendo os trabalhos", disse.

Na avaliação do presidente do clube, Roma Merabet, o Santa Rosa chega na elite do Parazão com otimismo e os pés no chão. "Estamos fazendo uma grande reformulação no nosso elenco, após conquistar o acesso. Estamos trabalhando forte e tendo êxito e isso nos faz acreditar que o Santa Rosa venha forte no Parazão 2024, com um time competitivo que possa chegar aos objetivos".

Após a apresentação do elenco, o clube parte para a pré-temporada, entre os dias 3 e 15 de janeiro, na cidade de Marapanim, antes da estreia no Parazão, no dia 20 de janeiro, às 16h, no Estádio do Mangueirão, contra a equipe do Paysandu.

Elenco

Cláudio Vitor - Goleiro

Ruan – Goleiro

Diego Macedo - Zagueiro

Sidney Pará - Zagueiro

David Canhoto - Zagueiro

Diego Fracaroll - Zagueiro

David - Defesa Lateral Direito

Rony - Defesa Lateral Direito

Wesley - Defesa Lateral Esquerdo

Leandro Kbcinha - Defesa Lateral Esquerdo

Alysson - Volante

Cristian Moura - Volante

Yure - Volante

Ryan - Volante

Vagner Ficha - Meio-campista

Mario Augusto – Meio-campista Esquerdo

Andrés D`Agostino - Ponta direita

Natan - Ponta direita

Felipe Vigia - Ponta direita/Ponta esquerda

Pedro Sena - Ponta esquerda

Tiago Miranda - Meio-atacante

Arian Taperaçu – Centroavante

Flávio – Centroavante

Rogério Aleffe – Centroavante