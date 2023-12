Diretor do Santa Rosa esclarece destino de Adauto e contrato simultâneo com dois clubes; entenda

O meio-campista Adauto Júnior, de 29 anos, foi anunciado oficialmente pelo Sampaio Corrêa na última sexta-feira (15). No entanto, no dia 7 de dezembro, o jogador já havia sido oficializado como reforço da Tuna Luso para a temporada de 2024. O Santa Rosa, detentor dos direitos federativos do jogador, não foi notificado sobre o acerto entre a Lusa e o atleta, gerando falta de clareza e coerência na transação.

De acordo com Emerson Dias, diretor jurídico do Santa Rosa, a confusão envolvendo o anúncio do jogador pela Tuna surpreendeu, mas não interferiu no acordo entre o Santinha e o Sampaio Corrêa.

“Não sei como a negociação com a Tuna foi conduzida, nos pegou de surpresa. O Adauto recebeu proposta do Sampaio Corrêa e seguirá por empréstimo até o final da Série C de 2024. Essa é a única negociação envolvendo o atleta. Não há polêmica’, garantiu o diretor.

Dias após anunciar Adauto como novo reforço nas redes sociais, a Tuna Lusa apagou a publicação que divulgava a chegada do jogador. Procurada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, a assessoria da Tuna Lusa garantiu que o atleta não seguirá no clube em 2024, mas não esclareceu se rescindiu o contrato com o atleta.

Adauto é natural de São Caetano de Odivelas e possui larga experiência no futebol paraense, tendo atuado por Carajás, Amazônia Independente, Águia, Castanhal, União Paraense e Santa Rosa. O jogador foi campeão do Parazão 2023 com Águia de Marabá.