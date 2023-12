Após ser anunciado pela Tuna, Adauto fecha com o Sampaio Corrêa para 2024; veja

O Sampaio Corrêa anunciou na noite desta sexta-feira (15) a contratação do meia paraense Adauto, que dias atrás havia sido anunciado como reforço da Tuna Luso. O jogador de 29 anos retorna ao futebol maranhense após passagens por Imperatriz e Maranhão.

Adauto é natural de São Caetano de Odivelas e possui larga experiência no futebol paraense, tendo atuado por Carajás, Amazônia Independente, Águia, Castanhal, União Paraense e Santa Rosa.

O novo reforço do Sampaio Corrêa vem na tentativa de reaver a posição perdida na atual temporada, quando o clube terminou a Série B na 17ª posição, sendo automaticamente rebaixado para a terceira divisão. No momento, Adauto tem três contratos assinados: um com o Santa Rosa, que detém o passe do atleta, além de Tuna Luso e agora pela Bolívia Querida.