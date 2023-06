Águia de Marabá dispensa o meia Adauto após onda de resultados negativos na Série D

Sem vencer há três jogos na Série D do Brasileirão, o Águia de Marabá iniciou uma reestruturação no elenco que foi campeão paraense no primeiro semestre. Nesta quinta-feira (29), o Azulão Marabaense anunciou a dispensa do meia Adauto, de 29 anos. A informação foi divulgada por meio das redes sociais oficiais do clube.

Adauto foi peça importante na conquista do Parazão pelo Águia. O meia foi titular em quase todos os jogos da campanha do título do Azulão. No entanto, com o final do estadual, o jogador passou a ser menos utilizado pelo técnico Mathaus Sodré e perdeu espaço no elenco.

Apesar disso, Adauto tem números expressivos pelo Águia. Somando as duas passagens pelo Azulão - em 2022 e 2023 - o jogador tem 35 jogos disputados e três gols marcados.

Águia vive mau momento

Depois da grande campanha no estadual, que culminou com o título paraense, e um bom início na Série D, o Águia caiu bastante de rendimento. O clube marabaense soma apenas uma vitória nos últimos seis jogos e está em terceiro lugar do Grupo A da Quarta Divisão.

Faltando apenas quatro jogos para o final da primeira fase da Série D, o Águia vê a vaga à próxima fase da competição ameaçada. No momento a equipe tem 16 pontos e tem apenas três a mais que o Princesa do Solimões, primeiro clube fora do G-4.