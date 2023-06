Tuna Luso vence o Águia em Marabá e assume vice-liderança na Série D

A Tuna Luso não tomou conhecimento do Águia de Marabá. A equipe do Souza venceu o Azulão por 3 a 1, em pleno Estádio Zinho Oliveira. Pedrinho, Emerson e Paulo Rangel marcaram para os visitantes, enquanto Luan Santos marcou para os mandantes.

Com o resultado, a Tuna - que está não perde há nove jogos- a assumiu a vice-liderança do grupo A1, com 19 pontos. A Lusa está a um ponto do Nacional-AM, líder da chave. Já o Águia estacionou nos 16 pontos e permanece na terceira colocação.

Gols

O primeiro gol da Tuna saiu aos 23, com Pedrinho, em um cruzamento de Daelson. Aos 34, o Águia até empatou após Bruno Limão cruzar e Luan Santos, ex-Tuna, cabecear para empatar.

Porém, os visitantes se mantiveram melhores e logo voltar à frente do marcador. Dessa vez foi Pedrinho quem cruzou e Emerson cabeceou para botar a Lusa na frente. Já aos quatro da segunda etapa, Paulo Rangel completou outro cruzamento, para fechar os 3 a 1.