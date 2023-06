Tuna e Águia têm mais de 90% de chance de classificação, aponta site especializado

A Tuna Luso está invicta há 9 jogos na Série D do Brasileiro e, na falta de 4 jogos para o fim da fase de grupos, tem 99,9% de probabilidade de classificação segundo o site especializado Chance de Gol. O Águia de Marabá, logo atrás, tem 90%. Confirmadas as classificações, as equipes ainda terão mais alguns desafios até o tão sonhado acesso.

Segunda fase

De acordo com o regulamento da Série D, a partir da segunda fase, os duelos serão mata-mata. O chaveamento determina que as equipes do grupo A1, onde estão Tuna e Águia enfrentarão os classificados do grupo A2 no seguinte esquema:

1° do grupo A1 x 4° do grupo A2

2° do grupo A1 x 3° do grupo A2

3° do grupo A1 x 2° do grupo A2

4° do grupo A1 x 1° do grupo A2

Ou seja, se a primeira fase da Quartona terminasse hoje, a Tuna Luso, vice-líder do A1 enfrentaria o Atlético Cearense, terceiro colocado do A2. Já o Águia, que está em terceiro no A1 encararia o Maranhão, que está em segundo do A2.

Acesso

Os 16 classificados avançariam para as oitavas de final do torneio e assim sucessivamente, até às semifinais. Os quatro times que chegarem a esta fase terão o acesso garantido à Série C de 2024. Os dois vencedores das semis fazem a decisão.