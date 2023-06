Série D: jogador da Tuna comemora gol e recebe 'dedada' de companheiro de time; vídeo

A Tuna venceu o Águia de Marabá, fora de casa, pelo placar de 3 a 1 e chegou à vice-liderança do Grupo 1 da Série D. Mas o jogo ficou marcado por uma comemoração de gol inusitada. O jogador Emerson, da Tuna, marcou o segundo gol da Lusa e foi com os companheiros comemorar, porém, durante a comemoração, Emerson recebeu “dedadas” do meia Lukinhas.

Após o gol, Emerson recebeu abraços dos jogadores à beira do gramado, mas Lukinhas foi além. O meia deu toques nas partes íntimas do jogado da Lusa, que tentou tirar a mão de Lukinhas, mas não teve jeito. O vídeo viralizou nos aplicativos de mensagens e redes sociais.

Com a vitória, a Tuna ultrapassou o Águia de Marabá e agora soma 19 pontos na classificação, atrás apenas do Nacional-AM, com 20. O Azulão marabaense agora ocupa a 3ª posição com 16 pontos.

A Tuna não perde há nove partidas na Série D do Campeonato Brasileiro. A única derrota da Lusa foi para o Trem-AP, na primeira rodada da competição. O próximo compromisso da Tuna Luso na Quarta Divisão será contra o Humaitá-AC, no sábado (1), às 15h, no Estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém, pela 11ª rodada do Brasileiro.