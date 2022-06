Destaque do Águia no Parazão, meia Adauto assina com o Castanhal para a Série D

O Castanhal anunciou nesta segunda-feira (13) a contratação do meia Adauto, ex-Águia de Marabá. O jogador, que estava disputando a Série C pelo Confiança-SE, será o novo reforço do Japiim da Estrada na reta final da primeira fase da Série D do Brasileirão.

O meia foi um dos jogadores que chamaram a atenção nesta temporada do Parazão, pelo Águia. Com a camisa do clube de Marabá, o meia disputou 11 partidas do estadual e marcou um gol.

Apesar do bom início de temporada, Adauto teve pouco espaço desde que chegou ao Confiança, em abril. Nos últimos dois meses, o jogador disputou apenas cinco jogos com a camisa da equipe de Sergipe e não marcou gols.

Apesar de ter sido anunciado pela diretoria do Castanhal, o jogador ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para estrear já na próxima rodada da Série D, Adauto deverá ter o nome publicado no sistema da entidade até a próxima sexta-feira (17).

Pela 10ª rodada da Série C, o Castanhal enfrenta a Tuna Luso no sábado (18). A partida ocorre às 15h30, no estádio do Souza, em Belém.