Destaque do Águia no Parazão, Adauto está perto de ser anunciado pelo Confiança-SE

Um dos destaques do Águia de Marabá no Campeonato Paraense, o meia Adauto teve o contrato rescindido com o Azulão nesta quarta-feira (13). De acordo com o executivo de futebol da equipe paraense, Vandick Lima, o jogador está acertando com o Confiança-SE.

Segundo Vandick, o jogador possuia contrato de três meses com o Águia. Como a equipe marabaense está sem calendário para o restante de 2022, o meia não teve contrato renovado e ficou livre para assinar com outras equipes.

Adauto foi um dos jogadores que chamaram a atenção nesta temporada pelo Águia. Com a camisa do Azulão, o meia disputou 11 partidas pelo Campeonato Paraense e marcou um gol.

Caso a transferência para o Confiança seja confirmada, Adauto deve encontrar a dupla Re-Pa novamente, desta vez pela Série C do Brasileirão. A equipe sergipana vai enfrentar o clubes de Belém na 4ª e 14ª rodadas.